14:56, 09 Nisan 2017 Pazar

Somali'de bombalı saldırı





Mogadişu'da Savunma Bakanlığı binası yakınlarında silahlı kuvvetler komutanlığına saldırı yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Somali'nin başkenti Mogadişu'da Savunma Bakanlığı binası yakınlarında silahlı kuvvetler komutanlığını hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, 13 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırı sonucu çevrede maddi hasar meydana geldi.

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