15:06, 09 Nisan 2017 Pazar

Mısır'da kilisede yaralananlara Müslümanlardan destek





Mısır'daki kiliselere yönelik terör saldırısında yaralanlar için Müslümanlar camide kan bağışında bulunuyor..

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır'da bu sabah yaşanan iki saldırı sonrasında soruşturmalar devam ederken bir yandan yaralılar için acil yardım arayışları başladı. Saldırı sonrası çevrede bulunan Müslümanlara ait camilerde kan bağışı temin etme organizasyonu yapılıyor. Saldırılar Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi'nin Washington'u ziyaret etmesinden hemen sonra geldi.

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