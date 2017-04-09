15:16, 09 Nisan 2017 Pazar

İhvan'dan Mısır'daki kilise saldırılarına kınama





Mısır Müslüman Kardeşler Kıpti kiliselerine yapılan bombalı saldırıları kınadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır Müslüman Kardeşler Kıpti kiliselerine yapılan bombalı saldırıları kınadı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, terörizmin hem Hristiyanları hem de Müslümanları hedef aldığını söyledi

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