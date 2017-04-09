15:44, 09 Nisan 2017 Pazar

Rusya ve İran: Her türlü saldırıya karşılık vereceğiz





Rusya ve İran Suriye'de her türlü saldırıya karşılık vereceğiz açıklaması geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Reuters'ta yer alan habere göre Rusya, İran ve müttefik gruplardan yapılan ortak açıklamada, ABD'nin Suriye saldırısının kırmızı çizgileri geçtiği belirtilerek, "Bundan sonra her türlü saldırıya karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "ABD'nin dünyaya hükmetmesine ve tek kutbu dayatmasına izin vermeyeceğiz. saldırılara cevap vereceğiz bedel ne olursa olsun. Saldırıya cevaben Suriye Arap Ordusuna ve Suriye halkına destek vermeye devam edeceğiz" denildi.

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