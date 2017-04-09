15:54, 09 Nisan 2017 Pazar

Kilise saldırılarını DEAŞ üstlendi





Mısır'da bu sabah meydana gelen kilise saldırılarını DEAŞ üstlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır'ın en büyük kentlerinden biri olan Tanta'da meydana gelen iki saldırıyı da (IŞİD) DEAŞ üstlendi. Mısır'ın Tanta ve İskenderiye kentlerinde 2 kiliseye saldırı yapılmış, Kıpti kiliselerine yapılan saldırılarda onlarca kişi ölmüştü. Tanta kentinde bir polis karakoluna da bombalı saldırı yapılmıştı.

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