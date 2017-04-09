16:17, 09 Nisan 2017 Pazar

Gazze'de abluka karşıtı gösteri





Gazze'de toplanan Filistinliler Gazze'ye uygulanan ablukayı protesto etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gazze'de onlarca Filistinli, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla İsrail'in 11 yıldan bu yana uyguladığı ambargoyu protesto etmek amacıyla kentindeki Birleşmiş Milletler koordinasyon Ofisi (UNSCO) önünde gösteri düzenledi. Göstericiler, "Gazzeli hastalar abluka nedeniyle yurt dışında tedavi olamıyor" yazılı dövizler taşıdı.

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