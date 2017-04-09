Gazze'de abluka karşıtı gösteri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Gazze'de onlarca Filistinli, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla İsrail'in 11 yıldan bu yana uyguladığı ambargoyu protesto etmek amacıyla kentindeki Birleşmiş Milletler koordinasyon Ofisi (UNSCO) önünde gösteri düzenledi.
Göstericiler, "Gazzeli hastalar abluka nedeniyle yurt dışında tedavi olamıyor" yazılı dövizler taşıdı.
KDP Politbüro Üyesi Şaweys, "Referandumda halkımıza Kürdistan'ın bağımsızlığı için evet mi yoksa hayır mı sorusunu yönelteceğiz" dedi
Fas'ın en büyük kenti Kazablanka'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
Gazze'de toplanan Filistinliler Gazze'ye uygulanan ablukayı protesto etti
Mısır'da bu sabah meydana gelen kilise saldırılarını DEAŞ üstlendi
Rusya ve İran Suriye'de her türlü saldırıya karşılık vereceğiz açıklaması geldi
Mısır Müslüman Kardeşler Kıpti kiliselerine yapılan bombalı saldırıları kınadı
Mısır'daki kiliselere yönelik terör saldırısında yaralanlar için Müslümanlar camide kan bağışında bulunuyor..
Mogadişu'da Savunma Bakanlığı binası yakınlarında silahlı kuvvetler komutanlığına saldırı yapıldı
Mısır'ın Tanta şehrindeki bir kilisede meydana gelen patlamanın hemen ardından Mısır'ın İskenderiye kentindeki bir kilisenin önünde de patlama yaşandığı bildirildi
Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili, "Bu sözde referandum, Rusya Federasyonu'nun 2014 yılında Kırım'da yaptığı gibi işgalin açık bir ilhaka dönüştürülmesi senaryosudur" dedi
Başkent Caracas'ta binlerce kişi hükümeti protesto etti. Polisin biber gazı ve plastik mermiyle müdahalede bulunduğu gösterilerde 17 kişi yaralandı
ABD ordusu ve General Motor işbirliği ile ordu için Hidrojen ile çalışan sessiz bir 4x4 araç üretildi
Etiyopya'daki Ortodoks Hristiyanlar, "Hossana" gününü kutlamak için St. Urael Kilisesi'ne akın etti.
Türk seçmenler, Tiran ve Priştine büyükelçilikleri ile Prizren Başkonsolosluğu'nda anayasa değişikliği halk oylaması için sandık başına gitti
Mısır'ın Tanta şehrinde, Kutsal Meryem Kilisesi yanında patlama meydana geldi. Çok sayıda ölü ve yaralı var
Müslüman Kardeşler teşkilatının kurucusu Hasan El Benna'nın Mısır doğumlu torunu Hani Ramadan kamu düzenini bozma tehdit ettiği iddiasıyla konuşma için geldiği Fransa'dan sınırdışı edildi