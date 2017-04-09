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Erdoğan ve Yıldırım İzmirlilere seslendi
Erdoğan ve Yıldırım İzmirlilere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım İzmir Gündoğdu Meydanı'nda halka seslendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen " İzmir Buluşması"na katılıyor.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Biz İzmir'i korkutan olmadık. Yaşam tarzı üstünden istismar siyaseti yapmadık. Kutuplaştıran, ayrıştıran olmadık. 80 milyonu bir bildik, beraber bildik. Biz güçlü Türkiye için milletimizle hep birlikte hareket ettik, hep birlikte mücadele ettik. Biz memleketimizi, vatandaşlarımızı evetçiler diye ayırmadık. Hiç kimse evet diyenleri, hayır diyenleri ayrıştıramaz. Biz 9 Eylül 1922'de burada düşmanı denize birlikte döktük. Hiç kimse cumhuriyetimize el, dil uzatamaz. Hiç kimse bu ülke evlatlarını evet dedikleri diye denize dökme tehdidinde bulunamaz.

Hayır diyenler Türkiye'ye ne vaadediyor. Hiçbir vaatte bulunmuyorlar, Türkiye'ye ufuk açmıyorlar. Evet demek değişim, dönüşüm, reform, kalkınma, ilerleme, gelişme demektir. Daha fazla demokrasi demek evet demektir, güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, istikrar, istikbal ve istiklal demektir.

Şimdi bir siyasi parti temsilcisine yakışmayacak tehditler savuruyorlar. İzmirlileri tehdit etmeye hakkınız yok. Haddinizi bilin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Sen bu ülkede ne yaptın? Sosyal Sigortalar Kurumunun Genel Müdürlüğünü yaptın. Bu zat, 'Ben olmasam ne anlatacaklar?' diyor. Sen olmasan, CHP rahatlar, ülke rahatlar. Senin ne olduğunu millete anlatalım ki millet 16 Nisan'da sandığa giderken oy zayiatı olmasın." dedi.

"ŞİMDİ AVRUPA HASTA ADAM"

Erdoğan: "(Avrupa'ya) Bunlar 100 yıl önce bize hasta adam diyarlardı, şimdi onlar hasta adam" 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin Konya Milletvekili çıkmış, az önce Başbakanımız ifade etti ama ben de ifade edeyim, bazılarına dersi tam vermemiz lazım. '16 Nisan'da evet verenleri İzmir'den denize dökeceklerini' söylüyor. Bak işte burada şimdi 'evet'çiler, hadi gel, hadi kimi denize döküyorsun görelim. Eski Genel Başkanı da ondan aşağı kalmamak için olsa gerek 'Hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceklerini' ifade ediyor. Al birini vur öbürüne. Bu ne terbiyesizliktir. Hani demokrasi, hani özgürlük? Benim oyumun kaderini sen mi belirleyeceksin?" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen "İzmir Buluşması"na katılarak vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına tüm İzmirlileri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Duydum ki İzmir'in gençleri, kadınları, güzel insanları bana haber göndermişler, 'Güçlü Türkiye için biz varız' demişler, ben de çağrınıza icabet ettim. Bugün İzmir'e 'Ben de varım' demeye geldim. İzmir sen de var mısın? İzmir 16 Nisan'da sandıkları 'evet' ile patlatmaya var mı? İzmir 16 Nisan'da kendisini çantada keklik görüp, iradesini hiçe sayanlara rekor bir 'evet' ile şöyle sağlamından bir ders vermeye hazır mı? İzmir 16 Nisan'da Türkiye'nin geleceği için 'Ben de varım' demeye hazır mı?" diye konuştu. 

Meydandaki coşkuyu ve katılımı işaret ederek "İzmir bugün bir başka" ifadesini kullanan Erdoğan, "Özlemişiz meğerse birbirimizi. Bugün bir başka kararlılık görüyorum, 16 Nisan Türkiye ile birlikte İzmir için de tarihi bir dönüm noktası olacak, buna inanıyorum." değerlendirmesini yaptı. 

İzmir yöresine ait bir türkünün, "İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları, bize de derler Çakıcı, yar fidan boylum, yıkarız konakları" mısralarını okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir 16 Nisan'da 'evet' diyerek sandıkları yıkmaya hazır mı?" diye sordu.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye önce Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Kafkas Cephesinde ardından İstiklal Harbi'nde düşmanı yendiğinde son noktayı nerede koymuştur? İzmir'de koymuştur. Düşmanı İzmir'de denize döktüğümüz günden beri hamdolsun bu topraklar bir daha düşman postalıyla kirletilemedi. Sadece 15 Temmuz'da böyle bir teşebbüs oldu, onu da milletimizle omuz omuza, yürek yüreğe ertesi gün akşam olmadan bertaraf ettik. Biz bu toprakları öyle masa başında cetvelle çizerek değil, kanlarımızla yoğurarak vatan yaptık." dedi.

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle vatan kolay olmuyor, böyle oluyor. Evet, bu ülkenin her karış toprağı bin yıldır işte böyle vatan haline geldi. Maalesef bu gerçeğin farkında olmayanlar var. Mesela, CHP'nin Konya Milletvekili çıkmış, az önce Başbakanımız ifade etti ama ben de ifade edeyim, bazılarına dersi tam vermemiz lazım. '16 Nisan'da evet verenleri İzmir'den denize dökeceklerini' söylüyor. Bak işte burada şimdi 'evet'çiler, hadi gel, hadi kimi denize döküyorsun görelim. Eski Genel Başkanı da ondan aşağı kalmamak için olsa gerek 'Hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceklerini' ifade ediyor. Al birini vur öbürüne. Bu ne terbiyesizliktir. Hani demokrasi, hani özgürlük? Benim oyumun kaderini sen mi belirleyeceksin?" 



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