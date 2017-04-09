Diyanet'ten kilise saldırılarına kınama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehirlerinde gerçekleşen terör saldırısını telin ederek, insanın dokunulmazlığı kadar mabet dokunulmazlığının da hem dini hem hukuki kurallarla belirlenmiş evrensel bir ilke olduğunu bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehirlerinde yaşanan terör saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Görmez, dünyanın içinden geçtiği zor süreçlerde farklı dinlerin mensuplarını birbirine düşürmeyi, kitlesel propagandalarla topyekun bir cinnet hali oluşturarak insanlığı düşmanlar topluluğuna dönüştürmeyi ve muhteris katiller üretmeyi hedefleyen odaklara karşı son derece dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Görmez, "Zira dünya hepimize emanettir ve yeryüzünün huzurunu hedef alan her türlü saldırı sadece o bölge halklarının değil bütün insanlığın sorunudur." değerlendirmesinde bulundu.
Görmez, mesajında şunları kaydetti:
"Bugün Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehirlerinde gerçekleşen hain terör saldırılarını telin ediyor, ölenlere başsağlığı, ailelerine sabır diliyorum. İnsanın dokunulmazlığı kadar mabet masumiyeti de hem dini hem de hukuki kurallarla belirlenmiş evrensel bir ilkedir. Hangi dine ait olursa olsun bir ibadethanenin dokunulmazlığı ihlal edilemez, ibadet eden masum insanların hunharca katledilmesi asla affedilemez. Akla, mantığa, imana ve vicdana sığmayan bu tarz saldırıların Müslüman kimliğiyle ya da İslam'ın cihat anlayışıyla örtüştürülmesi ise imkansızdır."
Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen gösteri, heyecanla takip edildi
Kapadokya'daki balon kazasında ölen kişinin, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Yardımcı Konsolos olarak görev yaptığı belirlendi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Yenikapı'da yaptığı konuşmada, "Bir CHP milletvekili, 'evet' diyenleri İzmir’e kadar kovalayıp denize dökmekten bahsetse de bunların alayı 16 Nisan’a kadar kabus görecekler, sonunda sandığın dibine çakılacaklardır" dedi
Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında büyük araçların geçişine izin verilmiyor
Dikili ilçesinden her hafta salı günü Midilli Adası'na feribot seferi düzenlenecek.
Elmabahçe kırsalında gerçekleştirilen ortak operasyonda 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Bugün Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehirlerinde gerçekleşen hain terör saldırılarını telin ediyor, ölenlere başsağlığı, ailelerine sabır diliyorum" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım İzmir Gündoğdu Meydanı'nda halka seslendi
Kocaeli'de durdurulan saman yüklü tırda, 770 kilogram esrar ele geçirildi
İstanbul'da bugün ve yarın yapılacak Spor Toto Süper Lig müsabakaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Van'da polis tarafından PKK/KCK örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Türk hekimler tarafından migren görülme sıklığı yüksek olan Afrika ülkelerinde görev yapan meslektaşlarına baş ağrısı tedavi seçenekleri eğitimi verildi
Milli muharip uçağın tasarımına yönelik çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, bu proje kapsamında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik de çalışmalar yapıyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki saldırısı sonrası Rusya ile yaşanan gerilim ile ilgili, "Biz ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürmek durumundayız. " dedi
Haydarpaşa Limanı uluslararası yolcu salonu Ukrayna’dan gemi ile gelen 40 misafir gazeteci ve Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sybiha’nın katıldığı törenle açıldı