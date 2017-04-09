16:44, 09 Nisan 2017 Pazar

Mardin'de 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi





Elmabahçe kırsalında gerçekleştirilen ortak operasyonda 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bornova Tugay Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Elmabahçe kırsalında gerçekleştirilen ortak operasyonda 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Teröristler arasında sözde bölge sorumlusunun da bulunduğu tahmin ediliyor.

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