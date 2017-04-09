Dikili'den Midilli'ye feribot seferleri başlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İzmir'in Dikili ilçesinden 25 Nisan'dan itibaren her hafta salı günü Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribot seferi düzenlenecek.
Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, yaptığı açıklamada, Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribot seferi konması için yürüttükleri çalışmada başarı sağladıklarını, seferler sayesinde iki limanın da turistik hareketlilik sağlayacağını ifade etti.
Türk-Yunan dostluğu ve ticari ilişkiler için büyük önem taşıyan seferlerin 25 Nisan’da başlayacağı bildiren Tosun, şunları kaydetti:
"Uzun süredir yapılamayan ve bir daha yapılamaz denilen Dikili-Midilli deniz seferleri 25 Nisan’da barış şiarıyla yeniden başlayacak. Ege'nin iki yakasındaki dayanışma köprüsü yeniden hayat buluyor. Modern feribotlarla 30 dakika sürecek yolculukla Midilli'ye geçmek mümkün olacak.
Seferler her hafta salı günleri gerçekleştirilecek. Gelecekte seferleri sıklaştırmak istiyoruz. Bu seferlerle binlerce Yunanlı turistin Dikili'ye gelmesini, ilçede kurulan Salı Pazarı'nda alışverişlerini yapmalarını bekliyoruz."
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Dikili ilçesinden her hafta salı günü Midilli Adası'na feribot seferi düzenlenecek.
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