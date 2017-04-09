17:28, 09 Nisan 2017 Pazar

Fas'ta "Filistin'e destek" gösterisi





Fas'ın en büyük kenti Kazablanka'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi "Filistin Haftası" dolayısıyla Fas'ın Kazablanka şehrinin El Nasr Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, ellerinde Filistin bayraklarıyla Mareşal Meydanı'na doğru yürüdü. Faslı sivil toplum kuruluşlarından "Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu" ve "Filistin'de Normalleşmeye Karşı Fas Organizasyonu" tarafından düzenlenen gösteride, "Siyonist işgale karşı mücadeleye devam", "Siyonistlerle ilişkilerde normalleşmeye hayır", "Filistinli mülteciler ülkelerine dönebilsin" yazılı pankartlar açıldı. Fas, "Filistin Toprak Günü" münasebetiyle her yıl mart sonuyla nisan ayı başında "Filistin Haftası" kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu dönemde Filistin'e destek gösterilerinin yanı sıra ülkenin birçok kentinde Filistin kültürünü tanıtan etkinlikler düzenleniyor. İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta, "Toprak Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, kayıplarını anıyor.

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