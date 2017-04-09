Güncelleme: 20:04, 09 Nisan 2017 Pazar

Kapıkule'de tır kuyruğu





Bulgaristan'ın sınır kapısındaki yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu, 12 kilometreyi buldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar 12 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu, 12 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 480 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanması için bekliyor.

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