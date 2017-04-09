Keşmir'de bağımsızlık yanlısı 5 kişi öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hindistan'ın işgali altında bulunan Cammu Keşmir Bölgesi'nde, güvenlik güçlerinin yapılan ara seçimlere tepki gösteren kalabalığa ateş açması sonucu 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Yetkililer, Srinegar seçim bölgesinde düzenlenen ara seçimleri durdurmak isteyen bağımsızlık yanlısı göstericiler ile çıkan çatışmanın ardından güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 5 kişinin öldüğünü belirtti.
Polis, olay sırasında çok sayıda göstericinin de yaralandığını ifade etti.
Yalnızca ismini kullanan Keşmir'in başseçim görevlisi Shantmanu, göstericilerin Srinagar, Budgam ve Ganderbal'daki birçok yerde kurulan elektronik oy makinelerine zarar vermeye çalıştığını savundu.
Düzenlenen ara seçime katılımın az olduğunu belirten Shantmanu, seçimin sona ermesine 2 saat kalmasına rağmen bölgedeki 1,3 milyon seçmenden yalnızca yüzde 6'sının oy kullandığını söyledi.
Srinagar temsilcisinin geçen yıl çıkan olaylarda sivillerin öldürülmesini protesto etmek için istifa etmesi sonucu, parlamentoda kente ayrılan sandalye boşalmıştı.
Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi, şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.
Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.
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