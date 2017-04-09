Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:52, 09 Nisan 2017 Pazar
Güncel
18:06, 09 Nisan 2017 Pazar

  • Paylaş
Kapadokya kazasında ölen kişi Konsolos yardımcısı çıktı
Kapadokya kazasında ölen kişi Konsolos yardımcısı çıktı

Kapadokya'daki balon kazasında ölen kişinin, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Yardımcı Konsolos olarak görev yaptığı belirlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Yardımcı Konsolos olarak görev yaptığı belirlendi.

Turistleri taşıyan sıcak hava balonunun, Ortahisar beldesi yakınlarında elektrik direğine çarpması sonucu olay yerinde ölen Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja'nın, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Yardımcı Konsolos görevinde bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, Nevşehir'e gelerek kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Toujan'ın hayatını kaybettiği kazada, içinde 20 yolcusu bulunan balondaki 6 kişi de yaralanmıştı.



İlgili Konular kapadokya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
quot Türk Yıldızları quot Şanlıurfa'da gösteri yaptı
"Türk Yıldızları" Şanlıurfa'da gösteri yaptı

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen gösteri, heyecanla takip edildi
Kapadokya kazasında ölen kişi Konsolos yardımcısı çıktı
Kapadokya kazasında ölen kişi Konsolos yardımcısı çıktı

Kapadokya'daki balon kazasında ölen kişinin, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Yardımcı Konsolos olarak görev yaptığı belirlendi
Bahçeli Her şartta devlet
Bahçeli: Her şartta devlet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Yenikapı'da yaptığı konuşmada, "Bir CHP milletvekili, 'evet' diyenleri İzmir’e kadar kovalayıp denize dökmekten bahsetse de bunların alayı 16 Nisan’a kadar kabus görecekler, sonunda sandığın dibine çakılacaklardır" dedi
Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli
Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında büyük araçların geçişine izin verilmiyor
Dikili'den Midilli'ye feribot seferleri başlıyor
Dikili'den Midilli'ye feribot seferleri başlıyor

Dikili ilçesinden her hafta salı günü Midilli Adası'na feribot seferi düzenlenecek.
Mardin'de 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Mardin'de 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Elmabahçe kırsalında gerçekleştirilen ortak operasyonda 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Diyanet'ten kilise saldırılarına kınama
Diyanet'ten kilise saldırılarına kınama

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Bugün Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehirlerinde gerçekleşen hain terör saldırılarını telin ediyor, ölenlere başsağlığı, ailelerine sabır diliyorum" dedi
Erdoğan ve Yıldırım İzmirlilere seslendi
Erdoğan ve Yıldırım İzmirlilere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım İzmir Gündoğdu Meydanı'nda halka seslendi
Türkiye'den Mısır saldırılarına kınama
Türkiye'den Mısır saldırılarına kınama

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik saldırıyı kınadı
Saman çuvallarının içinde 770 kilo uyuşturucu
Saman çuvallarının içinde 770 kilo uyuşturucu

Kocaeli'de durdurulan saman yüklü tırda, 770 kilogram esrar ele geçirildi
İstanbul trafiğine Süper Lig zulmü birçok yol kapalı
İstanbul trafiğine Süper Lig zulmü, birçok yol kapalı

İstanbul'da bugün ve yarın yapılacak Spor Toto Süper Lig müsabakaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Van'da PKK operasyonu çok sayıda gözaltı
Van'da PKK operasyonu, çok sayıda gözaltı

Van'da polis tarafından PKK/KCK örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Türk nörologlardan Afrikalı hekimlere eğitim
Türk nörologlardan Afrikalı hekimlere eğitim

Türk hekimler tarafından migren görülme sıklığı yüksek olan Afrika ülkelerinde görev yapan meslektaşlarına baş ağrısı tedavi seçenekleri eğitimi verildi
Milli savaş uçağı için mühendis yetiştirilecek
Milli savaş uçağı için mühendis yetiştirilecek

Milli muharip uçağın tasarımına yönelik çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, bu proje kapsamında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik de çalışmalar yapıyor.
quot ABD-Rusya arasında taraf tutmuyoruz quot
"ABD-Rusya arasında taraf tutmuyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki saldırısı sonrası Rusya ile yaşanan gerilim ile ilgili, "Biz ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürmek durumundayız. " dedi
Haydarpaşa Limanı'na uluslararası yolcu salonu
Haydarpaşa Limanı'na uluslararası yolcu salonu

Haydarpaşa Limanı uluslararası yolcu salonu Ukrayna’dan gemi ile gelen 40 misafir gazeteci ve Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sybiha’nın katıldığı törenle açıldı

Haberler

Kapadokya'da balon kazası, 1 ölü
Kapadokya'da balon kazası 1 ölü

Kapadokya beyaza büründü | FOTO
Kapadokya beyaza büründü FOTO

Kapadokya'da balon kazası: 49 yaralı
Kapadokya'da balon kazası 49 yaralı

Kapadokya’nın gizemli yer altı şehirleri | FOTO
Kapadokya nın gizemli yer altı şehirleri FOTO

Torosların eteklerinde
Torosların eteklerinde

Masal dünyasının kapısı: Nevşehir
Masal dünyasının kapısı Nevşehir

Kapadokya'da Balon kazası
Kapadokya'da Balon kazası

Rüya gibi Kapadokya
Rüya gibi Kapadokya






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 