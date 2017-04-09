18:52, 09 Nisan 2017 Pazar

Britanya'dan Kosova Ordusu için baskı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ekonomia Online’a böyle bir demeç veren Britanya’nın Kosova Büyükelçisi Ruairi O’Connel, Kosova güvenliğinin NATO ile partnerliğe bağlı olduğunu belirtti.

Connel, "Kosova, Güvenlik Güçlerinin orduya dönüşmesinin anayasal değişikliklerle yapılacacağına dair NATO karşısında söz vermiştir. Dolaysıyla uluslararası etmen ile partnerliğin korunması amacıyla sözünde durmalıdır. "

Büyükelçi ‘Connel, KGG’nün orduya dönüşmesinin anayasa değişikliği esasınca yapolması konusunda Kosova’nın NATO ile vardığı anlaşmalara saygının gösterilmesinin çok önemli ve gerekli olduğunu ifade etti.

Britanya Büyükelçisi, “ Kosova’nı verdiği sözünde durması çok önemlidir. Biz, her zaman gerek KGG gerek te gelecekte bir ordunun kurulmasında her zaman Kosova’nın yanındaydık. Biz, KGG için 2008 yılından sürekli katkı sunduk ve böyle devam edeceğiz. Kosova’nın verdiği vaatlerin saygılanması çok önemli olduğunu düşünüyorum ve saygılanacağından da memnunum” dedi.