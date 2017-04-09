Britanya'dan Kosova Ordusu için baskı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ekonomia Online’a böyle bir demeç veren Britanya’nın Kosova Büyükelçisi Ruairi O’Connel, Kosova güvenliğinin NATO ile partnerliğe bağlı olduğunu belirtti.
Connel, "Kosova, Güvenlik Güçlerinin orduya dönüşmesinin anayasal değişikliklerle yapılacacağına dair NATO karşısında söz vermiştir. Dolaysıyla uluslararası etmen ile partnerliğin korunması amacıyla sözünde durmalıdır. "
Büyükelçi ‘Connel, KGG’nün orduya dönüşmesinin anayasa değişikliği esasınca yapolması konusunda Kosova’nın NATO ile vardığı anlaşmalara saygının gösterilmesinin çok önemli ve gerekli olduğunu ifade etti.
Britanya Büyükelçisi, “ Kosova’nı verdiği sözünde durması çok önemlidir. Biz, her zaman gerek KGG gerek te gelecekte bir ordunun kurulmasında her zaman Kosova’nın yanındaydık. Biz, KGG için 2008 yılından sürekli katkı sunduk ve böyle devam edeceğiz. Kosova’nın verdiği vaatlerin saygılanması çok önemli olduğunu düşünüyorum ve saygılanacağından da memnunum” dedi.
Güvenlik güçlerinin, ara seçimleri protesto eden Keşmirlilere ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
Fransa Maliye Bakanı Sapin, "Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilirliği konusunda bir anlaşma sağlanamazsa piyasalar Yunanistan'a olan güvenini yeniden kazanamaz" dedi
Guaviare bölgesinde askerlerin ve polislerin devriye gezdiği esnada meydana gelen bombalı saldırıda 1 asker öldü
Britanya'nın Kosova Büyükelçisi, Kosova'nın NATO'ya verdiği ordu sözünü yerine getirmesini istedi
KDP Politbüro Üyesi Şaweys, "Referandumda halkımıza Kürdistan'ın bağımsızlığı için evet mi yoksa hayır mı sorusunu yönelteceğiz" dedi
Fas'ın en büyük kenti Kazablanka'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
Gazze'de toplanan Filistinliler Gazze'ye uygulanan ablukayı protesto etti
Mısır'da bu sabah meydana gelen kilise saldırılarını DEAŞ üstlendi
Rusya ve İran Suriye'de her türlü saldırıya karşılık vereceğiz açıklaması geldi
Mısır Müslüman Kardeşler Kıpti kiliselerine yapılan bombalı saldırıları kınadı
Mısır'daki kiliselere yönelik terör saldırısında yaralanlar için Müslümanlar camide kan bağışında bulunuyor..
Mogadişu'da Savunma Bakanlığı binası yakınlarında silahlı kuvvetler komutanlığına saldırı yapıldı
Mısır'ın Tanta şehrindeki bir kilisede meydana gelen patlamanın hemen ardından Mısır'ın İskenderiye kentindeki bir kilisenin önünde de patlama yaşandığı bildirildi
Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili, "Bu sözde referandum, Rusya Federasyonu'nun 2014 yılında Kırım'da yaptığı gibi işgalin açık bir ilhaka dönüştürülmesi senaryosudur" dedi
Başkent Caracas'ta binlerce kişi hükümeti protesto etti. Polisin biber gazı ve plastik mermiyle müdahalede bulunduğu gösterilerde 17 kişi yaralandı
ABD ordusu ve General Motor işbirliği ile ordu için Hidrojen ile çalışan sessiz bir 4x4 araç üretildi