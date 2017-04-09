Güncelleme: 23:04, 09 Nisan 2017 Pazar

Kutlu Doğum Haftası Melbourne'de coşku ile kutlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avustralya'da Kutlu Doğum Haftası, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve Türk İslam Cemiyetleri'nin Melbourne ve Sydney'de düzenlediği organizasyonlarda coşku ile kutlandı.

Sydney Gelibolu Camisi Gençlik Merkezi’nde dün düzenlenen törenin ardından bugün de Melbourne Broadmeadows Türk İslam ve Kültür Merkezi’nde Kutlu Doğum programı düzenlendi. Programa, DİB Yurtdışı Türkler Daire Başkanı Kazım Türkmen, Melbourne ve Sydney İdari ve Sosyal İşler Ataşeleri, Türk İslam Cemiyetleri’nden yöneticiler, Victoria eyaletindeki camilerde görev yapan din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

DİB ve Türk İslam Cemiyetleri işbirliği ile düzenlenen programı İstiklal Marşı ve Kuran tilaveti ile başladı. Daha sonra DİB bünyesindeki Türk İslam Merkezleri’nde eğitilen çocuklar İstiklal Marşı’nın tamamını okudu ve hadislerden örnekler paylaştı.

Türkmen, programda "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu bir konuşma yaptı.

Programın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kazım Türkmen, Kutlu Doğum program düzenlemedeki asıl hedefin Müslümanları doğru bilgilendirmek olduğunu hatırlattı.

Kazım Türkmen, "İnsanları doğru bilgi ile doğru Peygamberle tanıştırıp doğru örneğe teşvik etmek, aksi takdirde bunu yapmadığımız zaman devreye bir başkaları girip vatandaşlarımızı farklı, yanlış yerlere yönlendirebiliyorlar. Bizim asıl hedefimiz, doğru dini, doğru bilgi ile doğru bir şeklide vatandaşımıza aktarabilmektir.’’ dedi.

Dünya geneline yayılan Türklerin bulundukları ülkelerde suç olaylarına en az karışan ve genel olarak en güvenilir toplumlardan biri olduğunu ifade eden Türkmen, "Biz tabii ki Müslümanlar olarak vatandaşlarımıza şunu anlatmak istiyoruz, bizler Müslümanız, Müslüman elinden ve dilinden herkesin, sadece Müslümanlar değil herkesin emin olduğu en güvenilir toplumlarız." diye konuştu.