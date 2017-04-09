Kolombiya'da bombalı saldırı: 1 asker öldü, 3 asker yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kolombiya'da, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) muhalif kanadına atfedilen bir patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 1 asker öldü, 3 asker yaralandı.
Ordudan yapılan açıklamada, Guaviare bölgesinde askerlerin ve polislerin devriye gezdiği esnada meydana gelen bombalı saldırıda 1 askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı bildirildi.
Saldırıdan FARC'ın 1. Cephesi'nin sorumlu tutulduğu açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı madencilikle suçlanan cephenin, geçen yıl hükümet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına karşı çıktığını ifade etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault, mart ayı sonunda yaptığı açıklamada, FARC'ın elindeki silahların yüzde 85'inin kayıt altına alındığını söylemiş ve yakında bu rakamın 7 bine ulaşmasını beklediklerini ifade etmişti.
Kolombiya hükümeti ve FARC arasında imzalanan barış anlaşmasında, silah bırakma safhasına, militanların ülkede oluşturulan 26 bölgede toplanmasının ardından 1 Mart'ta girilmişti. MM&V gözlemcilerinin silahları sınıflandırma ve kayıt altına alma çalışmalarının sürdüğü bu safhada FARC, 140 silahını 17 Mart'ta MM&V'ye teslim ederek, 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.
Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşmasını halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" sonucu çıkmıştı.
Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.
Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.
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