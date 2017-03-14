Iğdır merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Iğdır merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Iğdır merkezli olarak 5 kentteki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.
Iğdır merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı
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