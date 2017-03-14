Güncelleme: 00:11, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Iğdır merkezli FETÖ/PDY operasyonu





Iğdır merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Iğdır merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Iğdır merkezli olarak 5 kentteki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

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