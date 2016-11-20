Güncelleme: 19:33, 09 Nisan 2017 Pazar

Muş'ta terörle mücadele



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Malazgirt ilçesinde, PKK/KCK'ya yönelik 2 ayrı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, PKK/KCK adına faaliyet gösteren kişilerin etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Bu çerçevede, Malazgirt ilçesinin Yolgözler köyünde çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Bu kişilerden 6 kalaşnikof şarjörü, 98 kalaşnikof mermisi, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 50 tabanca mermisi, bir kuru sıkı tabanca, 2 hücum yeleği, 6 terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve 150 gram kenevir tohumu ele geçirildiği ifade edildi. Açıklamada, aynı ilçenin Tatargazi köyünde PKK/KCK'ya üye olduğu tespit edilen 1 kişinin daha yakalandığı bildirildi. Halkın huzur ve güvenliği için il genelindeki terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

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