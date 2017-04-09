Güncelleme: 01:14, 10 Nisan 2017 Pazartesi

BM'den Yemen hastanelerine ziyaret

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick'in, Husilerin abluka altındaki tuttuğu Taiz'e girerek burada incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Taiz Basın Direktörü Necib Kahtan yaptığı açıklamada, McGoldrick'in kenti 2 saatliğine ziyaret ettiğini ve bu süre zarfında El-Cahmeliyye ve Ed-Demğa mahalleleri ile Es-Suveydi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Askeri Hastanede incelemelerde bulunduğunu söyledi.

McGoldrick, ziyaret sonrasında Es-Sevra Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, BM'nin Taiz'deki insanlara gerekli yardımların ulaştırılması için alternatif güzergahlar bulmaya çalıştığını belirtti. McGoldrick, kentte temel hizmet veren merkezlerin kullanım dışı olmasından üzüntü duyduğunu ancak insanların hayata tutunma çabalarının kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

McGoldrick, geçen yıl nisan ayında da Taiz'i ziyaret etmişti. Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçler şubat ayında BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien'in kente girmesine izin vermemişti.