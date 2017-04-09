Fransa Maliye Bakanı, Yunanistan için IMF anlaşması istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin, Yunanistan'ın borçları için IMF ile anlaşılması gerektiğini söyledi.
AB Ekonomik ve Mali İlişkiler Konseyi toplantısı için Malta'da bulunan Sapin, burada yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilirliği konusunda bir anlaşma sağlanamazsa, piyasalar Yunanistan'a olan güvenini yeniden kazanamaz." dedi.
IMF ile Yunanistan arasında borçlar konusunda bütüncül bir anlaşma yapılması gerektiğini belirten Sapin, anlaşmanın Yunanistan'ın 2018 yılı ortalarında tekrar piyasalara dönmesini sağlayabileceğini kaydetti.
Yunanistan'ın 2018'de gayrisafi yurtiçi hasılada yüzde 3,5 hedefini yakalayacağını ifade eden Sapin, ancak 2019 ve 2020 yıllarında da benzer tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Sapin, Yunanistan'ın mali hedeflerini tutturması halinde, sosyal önlemleri de alabileceğini kaydetti.
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Fransa Maliye Bakanı Sapin, "Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilirliği konusunda bir anlaşma sağlanamazsa piyasalar Yunanistan'a olan güvenini yeniden kazanamaz" dedi
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