09:13, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Nisan 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da Abide Meydanı'nda halka buluşacak.

(Çorum/14.30)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Konak Polisevi'nde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek kahvaltı programına katılacak, Aydın İstasyon Meydanı'ndaki mitingde halka seslenecek, Valiliği ziyaret edecek.

(İzmir/10.00/Aydın/16.00/17.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtar, azalar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantılar yapacak, Şehit Uzman Çavuş Erdi Demirer ve Şehit Piyade Onbaşı Samet Özen'in ailelerine taziye ziyaretlerinde bulunacak, kadınlarla bir araya gelecek.

(İzmit/11.30/14.30/16.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Maltepe'de "Yeni Anayasa" konulu üniversite buluşmasına, Gaziosmanpaşa'da kanaat önderleri salon programına, Esenler'de gençlik buluşmaları ile şehit aileleri ve gaziler buluşması programlarına katılacak.

(İstanbul/13.00/14.30/18.00/20.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, esnafı ziyaret edecek, Mobilya Kent esnafıyla toplantı yapacak, Kocasinan ilçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya gelecek, halk otobüsçüleriyle görüşecek.

(Kayseri/11.30/15.00/17.00/19.00)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edecek, halkla, sporcu ve sporcu aileleriyle bir araya gelecek, AK Parti Canik ilçe mitingine katılacak, İl Emniyet Müdürlüğü şehit ve gazi yakınlarıyla görüşecek.

(Samsun/11.00-19.00)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde imam hatipliler buluşmasına katılacak, Bakanlık binasında "Halk Oylaması Güvenliği" konulu basın toplantısı düzenleyecek, Polis Günü etkinlikleri kapsamında bir otelde şehit ve gazi aileleriyle yemek yiyecek.

- Sinop'a geçecek Soylu, otobüsten vatandaşları selamlayacak, halka hitap edecek.

(Ankara/10.00/13.00/14.00/Sinop/17.30/18.00)

5- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Amatör Spor Kulüpleri başkanları ve şehit polis yakınları ile buluşacak, Türk Dünyası Bilim, Sanat ve Kültür Merkezi'nin basın tanıtımına katılacak, OSB'de fabrika çalışanlarıyla bir araya gelecek, Espark Alışveriş Merkezi'ni ziyaret edecek, Ağpınar Köyü'nde vatandaşlarla görüşecek.

(Eskişehir/10.30-20.30)

6- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Hafik, İmranlı ve Yıldızeli ilçelerini ziyaret edecek.

(Sivas/09.30/12.00/15.00)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, partisinin Sakarya Kadın Kolları üyeleri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, mahalle ziyaretlerinde bulunacak, Arifiye'de "Genç Kürsü"ye konuk olacak.

(Sakarya/10.30/13.30/15.30/18.30)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kamyoncular Kooperatifini, esnafı, Karslılar Derneğini ziyaret edecek.

(Düzce/09.30-19.00)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret edecek, AK Parti Teşkilatıyla otelde bir araya gelecek.

(Denizli/11.00/12.00/19.30)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ziraat Bankası ve Yeşil Sinema civarındaki esnafı ziyaret edecek, sanatçı Uğur Işılak'ın Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek konserine katılacak.

(Malatya/18.00-20.00)

4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta minibüsçü esnafı ve iş adamları ile bir araya gelecek.

(Bayburt/09.30/19.30)

5-TÜİK, şubat ayı sanayi üretim endeksi ile finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek.

(Lefkoşa)

2- İtalya, G7 dönem başkanı olması sebebiyle Lucca kentinde 2 gün boyunca G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak. G7 ülkeleri, terör başta olmak üzere küresel gelişmeleri, Suriye, Irak, Libya, İran, Ukrayna ve Afrika'yı ele alacak.

(Lucca)

3- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Bahreyn'e resmi ziyarette bulunacak.

(Manama)

4- ABD'nin Suriye'de Şayrat Hava Üssü'nü bombalaması ile rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.

5- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)

GÜNCEL

1- Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Cebeci şehitliğinde düzenlenecek anma törenine katılacak

(Ankara/10.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Yazar ve sosyal psikoloji profesörü Erol Güngör, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen özel bir etkinlik ile anılacak.

(İstanbul/13.00)

3- Mevlüt Akar'ın "Düş-Görü" resim sergisi, Tünel Sanat Galerisi’nde açılacak.

(İstanbul/18.00)



SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta, Medipol Başakşehir-Galatasaray, Kasımpaşa-Atiker Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın son maçlarında Darüşşafaka Doğuş-Yeşilgiresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00/İzmir/19.30)

3- TFF 1. Lig'in 27. haftası, Altınordu-Büyükşehir Gaziantepspor, Elazığspor-Sivasspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İzmir/15.30/Elazığ/18.30)

4- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ikinci devresi Şanlıurfa Memleketspor-Tokat Belediye Plevne, Afyon Belediyesi Yüntaş-Beşiktaş maçlarıyla bitecek.

(İzmir/15.00/17.00)



ÖZEL HABER

1- Türkiye Suriye'nin geleceğine de destek veriyor

- MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel:

- "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Cerablus, El-Bab, Azez ve Telafer ile benzeri bölgelerde hemen hemen tüm okulları ayaklandırmaya çalışıyoruz"

- "Gelecekte barış ve kardeşlik içerisinde yaşayan Suriye'nin inşasını burada bizim yetiştirdiğimiz yavrularımız gerçekleştirecektir. Gelecekte

Suriye halkı, bu yetiştirilen gençliğinin tecrübesine, bilgi birikimine muhtaçtır"

2- 6 kurşun yedi ama darbecilere geçit vermedi

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da darbeciler tarafından açılan ateş sonucu vücuduna 6 mermi isabet eden ve yaşamını tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak sürdüren Piyade Uzman Çavuş Erdal Anbarcı, yaşadıklarını anlattı

- Anbarcı:

- "Bu ülke için 6 mermi değil, 20 mermi yesek de bu göreve hazırım. Allah'a şükür, öldürmeyen Allah öldürmedi, bu günleri gösterdi"

- "Bu ülkeyi kimse bölemez, bölmeye de kimsenin gücü yetmez. Bu bayrak dalgalandıkça bizim gibi vatan sevgisi, vatan aşkı olan evlatlar olduğu sürece kimse bu ülkeyi yıkamayacak"

3- "İkinci kademeden sonra BES'te 2,5-3 milyon kişi kalır"

- EGM Başkanı Cemal Kişmir:

- "Nisan ayında sisteme dahil olacak 4 milyon çalışanın 2,5 milyondan fazlası kamu çalışanı. Kamu çalışanlarının sistemde kalıcılığının daha yüksek olacağı inancındayım. Ocak ayına göre daha iyi performans bekliyorum"

- "Nisandaki grubun çıkışları bittikten sonra genel anlamda bakıldığında bana göre 2,5-3 milyon kişi sistemde kalmış olur"

- "Kademeli geçişin tamamlanmasıyla beraber 14 milyon kişinin sisteme dahil olduğunu düşünürseniz, yüzde 50'si bile kalsa 7 milyon kişi ediyor ki 2 yılda sistem mevcut sistemin 13 yılda kazandığı kişi kadar katılımcı kazanıyor"