Güncelleme: 09:38, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Mısır'da 3 ay OHAL ilan edildi





Mısır'da hafta sonu iki Kıpti kilisesini hedef alan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası olağanüstü hal ilan edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır'da hafta sonu İskenderiye kentindeki katedrali hedef alan saldırıda 17, Tanta kentindeki kiliseye düzenlenen saldırıda da 27 kişi hayatını kaybetti. Sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiği saldırılar sonrası Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el-Sisi, ülkede üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. El-Sisi televizyondan yaptığı açıklamada olağanüstü hal uygulamasının mecliste onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceğini söyledi. Ülkede ek güvenlik önlemleri alınacağını da belirten el-Sisi, saldırılar sonrası orduya önemli merkezlerin korunmasında polise yardımcı olunması için talimat vermişti.

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