09:47, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Fransa'da 'Paris Yahudilerinin soykırımı' tartışmaları

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen, Fransa'nın, Paris Yahudilerinin soykırıma uğramasında rolü olmadığını söyledi.

LCI televizyon kanalında soruları yanıtlayan Le Pen, "Fransa'nın Paris Yahudilerinin Almanya'ya gönderilmesinden (Vel d'Hiv) sorumlu olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak söylemek gerekirse sorumlu olan kişiler varsa onlar o dönemde iktidarda olanlardır. Fransa değildir." dedi.

Le Pen, Fransız çocukların Fransız olmaktan tekrar gurur duymalarını istediğini belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransız polisinin 1942 yılında Nazi yetkililerinin talebiyle Paris'teki yaklaşık 13 bin Yahudi'yi toplayarak Nazi kamplarına göndermesinden dolayı özür dilemişti.

LE PEN'İN SÖZLERİ "FRANSA'YI AŞAĞILAMA"

Ay sonunda ilk turu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Le Pen'in en yakın rakibi "En Marche" (Yürüyüş) akımının lideri Emmanuel Macron ise BFMTV televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Le Pen'in sözlerini "ciddi bir hata" olarak niteledi.

Yahudi organizasyonlarının çatı kuruluşu (CRIF) ise yaptığı ortak açıklamada, Le Pen'in sözlerinin "Fransa'yı aşağılama" olduğunu kaydetti.

Ulusal Cephe Partisinin eski lideri ve Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen de Yahudi Soykırımı'nı "tarihin bir ayrıntısı" olarak nitelemiş ve bu sözü kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.