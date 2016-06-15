10:08, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Sanayi üretimi Şubat'ta aylık bazda gerilerken yıllık bazda arttı





Türkiye'de sanayi üretimi Şubat ayında yüzde 0.4 düştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye'de sanayi üretimi Şubat ayında aylık bazda %0.4 düştü, yıllık bazda ise %1 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Beklenti aylık %1.2, yıllık %2.5 artıştı. TÜİK verilerine göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,6 arttı. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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