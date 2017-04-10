10:16, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Kazakistan ve Afganistan dostluk pekiştirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan ile Afganistan Dışişleri Bakanlıkları arasında danışma toplantısı düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı binası konferans salonunda yapılan toplantıya Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Akılbek Kamaldinov, Afganistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hikmet Halil Karzai, Kazakistan'ın Kabil Büyükelçisi Omirtay Bitimov ve Afganistan’ın Astana Büyükelçisi Muhammed Faruk Baraki ile diğer davetliler katıldı.

Kamaldinov, toplantıda yaptığı konuşmada, Kazakistan ile Afganistan arasındaki ilişkilerin dinamik ve yapıcı bir şekilde geliştiğini belirtti.

Danışma toplantısının iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yılında yapılmakta olduğunu hatırlatan Kamaldinov, "Bölgesel güvenliğe yönelik tehditlerin azaltılması bağlamında Afganistan’ın istikrarlı kalkınması Kazakistan için önceliklidir. Bugünkü görüşmelerimizin hem bölgesel hem de küresel gündemdeki aktüel konuları tartışmamızı sağlayacağından eminim." İfadelerini kullandı.

Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Karzai, Kazakistan’ın çeşitli konularda Afganistan ile birlikte çalıştığını anımsatarak, "Gelecekte Afganistan’ı yönetecek binlerce gencimize burs imkanı sağladınız. Afgan öğrencilerinin Kazakistan'ın itibarlı üniversitelerinde eğitim görmelerinden gurur duyuyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğuna dikkati çeken Karzai, mevcut güçlü siyasi ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasında güçlü ticari ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yeni imkanların aranması gerektiğini söyledi.

Karzai, Afganistan'da helikopter onarımı için 2 milyon dolar vermesinden dolayı Kazakistan’a teşekkür etti.

Kazakistan, geçen yıl ekim ayında Afganistan'daki güvenlik güçlerine destek amaçlı 2 milyon dolar vereceğini açıklamıştı.