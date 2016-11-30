10:35, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Esnafın vergi borçlarına yapılandırma geliyor





Başbakan Yıldırım, esnafın vergi borçlarına yapılandırma geleceğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Yıldırım, 2016 Haziran sonrasında işleri kötüye giden esnaf için sigorta pirimi ve vergi borçlarının Meclis açıldıktan sonra yeniden yapılandırılacağını açıkladı.

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