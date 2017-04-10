10:55, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Azerbaycan'dan Cibuti'ye insani yardım





Azerbaycan, Cibuti'ye 76 ton gıda gönderdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Azerbaycan, Cibuti'ye gıda ürünleri ve içme suyu gönderdi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Cibuti'ye 76 ton ağırlığında insani yardım gönderildi. Azerbaycan Hava Yolları aracılığıyla gönderilen yardımın 56 ton kuru gıda ile 20 ton içme suyundan oluştuğu belirtildi.

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