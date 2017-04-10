11:01, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Çin ve Brezilya'dan ortaklığa devam mesajı





Çin Cumhurbaşkanı ile Brezilya Devlet Başkanı karşılıklı mesaj göndererek iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkisine verilen önemi yineledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer karşılıklı mesaj göndererek iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkisine verilen önemi yineledi. Temer, iki ülkenin karşılıklı işbirliğini derinleştirmek için ortak çaba harcamasını beklediğini kaydederek, Brezilya'nın et ürünlerinin Çin'e yönelik ihracatındaki sorunun uygun bir şekilde çözüme bağlanmasından dolayı Çin'e teşekkür etti. Xi Jinping ise mesajında, iki ülke halklarına daha çok yararlı olmak için karşılıklı ticari ve ekonomik işbirliğinde sağlıklı gelişmelerin daima korunması temennisini dile getirdi.

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