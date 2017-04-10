11:11, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Somali'deki askeri üsse intihar saldırısı





Somali'de ordu üniforması giymiş intihar bombacısı kendini Mogadishu'da askeri kampta girerek kendini havaya uçurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Somali'nin başkenti Mogadişu'da askeri üse bombalı saldırı gerçekleştirildi. Ordunun üniformasını giyen saldırganın askeri alana girdikten sonra kendini patlattığı bildirildi. İlk belirlemelere göre patlamada 5 asker hayatını kaybetti 15 asker ise yaralandı.

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