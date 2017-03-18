11:12, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Kara Kuvvetleri iddianamesi tamam





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasını oluşturdukları gerekçesiyle 33 kişi hakkında iddianame düzenleyerek, mahkemeye gönderdi Darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin 150 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 15 Temmuz darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndaki olaylara ilişkin iddianame tamamlandı. 912 sayfalık iddianamede 150 şüpheli yer alıyor. Sanıklar için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. İddianameye göre Karargah saat 22.00'de tamamen ele geçirilmiş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki olaylara ilişkin aralarında eski Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Korgeneral Güvenç ile tuğgeneraller Caha, Boduroğlu, Çağlar, Soyraç, Nuhoğlu ve Tamer'in de bulunduğu 150 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede tüm şüpheliler için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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