Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:58, 10 Nisan 2017 Pazartesi
Ortadoğu
11:34, 10 Nisan 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Mısır'daki kiliselere son 7 senede 33 saldırı düzenlendi
Mısır'daki kiliselere son 7 senede 33 saldırı düzenlendi

Mısır'da kiliseler son yedi senede 33 saldırıya maruz kaldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'da İskenderiyye ve Tanta'daki kiliselere düzenlenen saldırıların ardından ülkedeki kiliseler ve yaşanan olaylar bir kez daha gündeme geldi. Son 7 yılda meydana gelen saldırıların sıralaması şöyle:

7 OCAK 2010:

Mısır'ın güneyindeki Kana iline bağlı Neca Hammadi ilçesinde silahlı kişilerin kilisedeki bir gruba saldırması sonucunda 7 kişi öldü, onlarcası yaralandı.

1 OCAK 2011:

İskenderiyye'deki Kıpti Azizler Kilisesi önünde meydana gelen patlamada 24 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.

7 NİSAN 2013:

Başkent Kahire'deki el-Abbasiyye bölgesinde, Ortodoks Kıptilerin ana merkezi olan St. Mark Katedralinde, Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında Kalyubiyye ilinde çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin cenaze törenlerinin yapıldığı esnada meydana gelen saldırıda biri Müslüman 7 kişi hayatını kaybetti.

14 AĞUSTOS 2013:

Mısır'da seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yandaşlarının Rabia ve Nahda meydanlarında düzenlediği gösterilerin güvenlik güçleri tarafından dağıtılmasıyla eş zamanlı olarak 14 Ağustos 2013'te ülkenin farklı illerinde 26'dan fazla kilise yakıldı ya da tahrip edildi.

20 EKİM 2013:

Giza'nın El-Verrak Mahallesi'ndeki St. Mary Kilisesi'nde bir düğün töreni yapıldığı sırada gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 18'i yaralandı.

11 ARALIK 2016:

Kahire'de Kıpti Ortodoks Katedrali yakınındaki Petrine Kilisesi'nde meydana gelen patlamada, 29 kişi öldü, onlarcası yaralandı.

9 NİSAN 2017:

Garbiyye'ye bağlı Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ni hedef alan ilk patlamada 27 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. İskenderiye'deki St. Mark Kilisesi yakınlarında gerçekleşen ikinci patlamada 16 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.



İlgili Konular mısırda kiliselere saldırı Mısır
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Güney Kore'den ABD'nin Kuzey'e müdahalesine red
Güney Kore'den ABD'nin Kuzey'e müdahalesine red

Birleşme Bakanı Hong, ulusal güvenliğe tehdit oluşturacağı gerekçesiyle "önleyici saldırı" fikrine sıcak bakmadıklarını ifade etti
Mısır'daki kiliselere son 7 senede 33 saldırı düzenlendi
Mısır'daki kiliselere son 7 senede 33 saldırı düzenlendi

Mısır'da kiliseler son yedi senede 33 saldırıya maruz kaldı
Mali'de silahlı saldırı 5 ölü
Mali'de silahlı saldırı: 5 ölü

Mali'nin kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda, "Azavad'da Adalet için Kongre" siyasi ve askeri hareketine üye 5 kişi yaşamını yitirdi
Somali'deki askeri üsse intihar saldırısı
Somali'deki askeri üsse intihar saldırısı

Somali'de ordu üniforması giymiş intihar bombacısı kendini Mogadishu'da askeri kampta girerek kendini havaya uçurdu
Çin ve Brezilya'dan ortaklığa devam mesajı
Çin ve Brezilya'dan ortaklığa devam mesajı

Çin Cumhurbaşkanı ile Brezilya Devlet Başkanı karşılıklı mesaj göndererek iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkisine verilen önemi yineledi
Fransız Guyanası'ndaki olaylar Air France'a uçuş iptal ettiriyor
Fransız Guyanası'ndaki olaylar Air France'a uçuş iptal ettiriyor

Air France, "Fransız Guyanası'ndaki durum, genel grev ve Felix Eboue havaalanına ulaşımın engellenmesi nedeniyle bugünkü Paris-Orly'den Cayenne'e gidiş ve tersi istikamette geliş uçuşu iptal edilmiştir" açıklaması yaptı
Kazakistan ve Afganistan dostluk pekiştirdi
Kazakistan ve Afganistan dostluk pekiştirdi

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kamaldinov, "Bölgesel güvenliğe yönelik tehditlerin azaltılması bağlamında Afganistan'ın istikrarlı kalkınması Kazakistan için önceliklidir. Bugünkü görüşmelerimizin hem bölgesel hem de küresel gündemdeki aktüel konuları tartışmamızı sağlayacağından eminim" dedi
Endonezya dan BM ye Suriye çağrısı
Endonezya’dan BM’ye Suriye çağrısı

Endonezya, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına tepki göstererek, BM'ye bölgedeki ihtilafın yakın dönemde çözüme kavuşturulması çağrısı yaptı
Fransa'da 'Paris Yahudilerinin soykırımı' tartışmaları
Fransa'da 'Paris Yahudilerinin soykırımı' tartışmaları

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Le Pen, "Fransa'nın, Paris Yahudilerinin Almanya'ya gönderilmesinden sorumlu olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Myanmar hükümeti yaktığı evleri yeniden inşa ediyor
Myanmar hükümeti yaktığı evleri yeniden inşa ediyor

Myanmar'da geçen yıl hükümet tarafından yakılan köylerdeki evler yerine yeniden arazi ıslahı yapılarak yeni evler inşa ediliyor
Mısır'da 3 ay OHAL ilan edildi
Mısır'da 3 ay OHAL ilan edildi

Mısır'da hafta sonu iki Kıpti kilisesini hedef alan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası olağanüstü hal ilan edildi.
quot Fransa sömürgesi ve 2011 devrim mücadelesi quot sergisi
"Fransa sömürgesi ve 2011 devrim mücadelesi" sergisi

Tunus'un Kartaca kentinde açılan sergi, 8 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek
BM'den Yemen hastanelerine ziyaret
BM'den Yemen hastanelerine ziyaret

BM İnsani Yardım Koordinatörü McGoldrick, Taiz'de bazı mahalle ve hastaneleri ziyaret etti
Kutlu Doğum Haftası Melbourne'de coşku ile kutlandı
Kutlu Doğum Haftası Melbourne'de coşku ile kutlandı

Sydney Gelibolu Camisi Gençlik Merkezi’nde dün düzenlenen Kutlu Doğum Haftasına çok sayıda Müslüman katıldı
Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çatışma 5 ölü
Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çatışma: 5 ölü

Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda Fetih Hareketi ile Bilal Bedr grubu mensupları arasında çıkan çatışmada 5 kişi öldü
Keşmir'de bağımsızlık yanlısı 5 kişi öldürüldü
Keşmir'de bağımsızlık yanlısı 5 kişi öldürüldü

Güvenlik güçlerinin, ara seçimleri protesto eden Keşmirlilere ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Haberler

Mısır'da iki İhvan üyesi daha öldürüldü
Mısır'da iki İhvan üyesi daha öldürüldü

Mısır'da görme engelliler orkestrası
Mısır'da görme engelliler orkestrası

Mübarek için yeniden soruşturma kararı
Mübarek için yeniden soruşturma kararı

Mısırlı STK'lardan ABD'ye Sisi çağrısı
Mısırlı STK'lardan ABD'ye Sisi çağrısı

Mısır’da insan hakları ihlalleri tüm hızıyla sürüyor
Mısır da insan hakları ihlalleri tüm hızıyla sürüyor

Mısır'da ekonomi baş aşağı gidiyor
Mısır'da ekonomi baş aşağı gidiyor

Refah Sınır Kapısı 'geçici' olarak açılacak
Refah Sınır Kapısı 'geçici' olarak açılacak

Mısır Temyiz Mahkemesi, Mübarek'i beraat ettirdi
Mısır Temyiz Mahkemesi Mübarek'i beraat ettirdi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 