Mısır'daki kiliselere son 7 senede 33 saldırı düzenlendi

Mısır'da İskenderiyye ve Tanta'daki kiliselere düzenlenen saldırıların ardından ülkedeki kiliseler ve yaşanan olaylar bir kez daha gündeme geldi. Son 7 yılda meydana gelen saldırıların sıralaması şöyle:
Mısır'ın güneyindeki Kana iline bağlı Neca Hammadi ilçesinde silahlı kişilerin kilisedeki bir gruba saldırması sonucunda 7 kişi öldü, onlarcası yaralandı.
İskenderiyye'deki Kıpti Azizler Kilisesi önünde meydana gelen patlamada 24 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.
Başkent Kahire'deki el-Abbasiyye bölgesinde, Ortodoks Kıptilerin ana merkezi olan St. Mark Katedralinde, Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında Kalyubiyye ilinde çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin cenaze törenlerinin yapıldığı esnada meydana gelen saldırıda biri Müslüman 7 kişi hayatını kaybetti.
Mısır'da seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yandaşlarının Rabia ve Nahda meydanlarında düzenlediği gösterilerin güvenlik güçleri tarafından dağıtılmasıyla eş zamanlı olarak 14 Ağustos 2013'te ülkenin farklı illerinde 26'dan fazla kilise yakıldı ya da tahrip edildi.
Giza'nın El-Verrak Mahallesi'ndeki St. Mary Kilisesi'nde bir düğün töreni yapıldığı sırada gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 18'i yaralandı.
Kahire'de Kıpti Ortodoks Katedrali yakınındaki Petrine Kilisesi'nde meydana gelen patlamada, 29 kişi öldü, onlarcası yaralandı.
Garbiyye'ye bağlı Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ni hedef alan ilk patlamada 27 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. İskenderiye'deki St. Mark Kilisesi yakınlarında gerçekleşen ikinci patlamada 16 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.
Birleşme Bakanı Hong, ulusal güvenliğe tehdit oluşturacağı gerekçesiyle "önleyici saldırı" fikrine sıcak bakmadıklarını ifade etti
Mısır'da kiliseler son yedi senede 33 saldırıya maruz kaldı
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