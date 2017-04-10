Güney Kore'den ABD'nin Kuzey'e müdahalesine red

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Güney Kore Birleşme Bakanı Hong Yong-pyo, ABD'nin Kuzey Kore'ye olası önleyici müdahale fikrini desteklemediklerini açıkladı.
Yonhap ajansının haberine göre, Bakan Hong basına yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Kuzey Kore'nin nükleer girişimlerini engellemek üzere düzenleyeceği olası askeri saldırılarına ulusal güvenliğe tehdit oluşturacağı gerekçesiyle olumlu bakmadıklarını ifade etti.
Hong'un bu açıklamasının ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Kuzey Kore konusunda "her türlü seçeneğin masada olduğuna" dair yaptığı yorumların ardından geldiği belirtildi.
Seul yönetiminin Washington'ın olası askeri saldırılarını ulusal güvenlik kaygıları dışında değerlendiremeyeceğini vurgulayan Hong, "Olası önleyici saldırılar, Kuzey Kore'den kaynaklanan nükleer tehdidi engellemeyi amaçlıyor olabilir. Fakat bizim bu konuda önceliğimiz halkımızın güvenliğidir." ifadelerini kullandı.
Kuzey'i nükleer ihtiraslarından vazgeçmeye ikna etmek için iki Kore arasında diyaloğa dayalı bir stratejinin benimsenmesi gerektiğinin altını çizen Hong, "Şu anda tarihi bir dönemeçteyiz. Ya Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olması iddiasını kabulleneceğiz ya da onları bu kötü alışkanlıktan vazgeçireceğiz." diye konuştu.
PASİFİK'TE HAREKETLİLİK
Öte yandan hafta sonu ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Amiral Harry B. Harris Jr, Avustralya'ya doğru hareket etmekte olan Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubunun seyahatlerini iptal edip teyakkuz ve varlık göstermek üzere tedbir olarak Batı Pasifik’e yönelmesi emrini vermişti. Konuyla ilgili Pasifik Komutanlığından yapılan açıklamada, "Bölgedeki bir numaralı tehdit dikkatsiz, sorumsuz, istikrarsızlığa yol açan füze testleri ve nükleer silah elde etmek çalışmaları dolayısıyla Kuzey Kore’dir." ifadeleri yer almıştı.
Birleşme Bakanı Hong, ulusal güvenliğe tehdit oluşturacağı gerekçesiyle "önleyici saldırı" fikrine sıcak bakmadıklarını ifade etti
Mısır'da kiliseler son yedi senede 33 saldırıya maruz kaldı
Mali'nin kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda, "Azavad'da Adalet için Kongre" siyasi ve askeri hareketine üye 5 kişi yaşamını yitirdi
Somali'de ordu üniforması giymiş intihar bombacısı kendini Mogadishu'da askeri kampta girerek kendini havaya uçurdu
Çin Cumhurbaşkanı ile Brezilya Devlet Başkanı karşılıklı mesaj göndererek iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkisine verilen önemi yineledi
Air France, "Fransız Guyanası'ndaki durum, genel grev ve Felix Eboue havaalanına ulaşımın engellenmesi nedeniyle bugünkü Paris-Orly'den Cayenne'e gidiş ve tersi istikamette geliş uçuşu iptal edilmiştir" açıklaması yaptı
Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kamaldinov, "Bölgesel güvenliğe yönelik tehditlerin azaltılması bağlamında Afganistan'ın istikrarlı kalkınması Kazakistan için önceliklidir. Bugünkü görüşmelerimizin hem bölgesel hem de küresel gündemdeki aktüel konuları tartışmamızı sağlayacağından eminim" dedi
Endonezya, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına tepki göstererek, BM'ye bölgedeki ihtilafın yakın dönemde çözüme kavuşturulması çağrısı yaptı
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Le Pen, "Fransa'nın, Paris Yahudilerinin Almanya'ya gönderilmesinden sorumlu olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Myanmar'da geçen yıl hükümet tarafından yakılan köylerdeki evler yerine yeniden arazi ıslahı yapılarak yeni evler inşa ediliyor
Mısır'da hafta sonu iki Kıpti kilisesini hedef alan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası olağanüstü hal ilan edildi.
Tunus'un Kartaca kentinde açılan sergi, 8 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek
BM İnsani Yardım Koordinatörü McGoldrick, Taiz'de bazı mahalle ve hastaneleri ziyaret etti
Sydney Gelibolu Camisi Gençlik Merkezi’nde dün düzenlenen Kutlu Doğum Haftasına çok sayıda Müslüman katıldı
Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda Fetih Hareketi ile Bilal Bedr grubu mensupları arasında çıkan çatışmada 5 kişi öldü
Güvenlik güçlerinin, ara seçimleri protesto eden Keşmirlilere ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti