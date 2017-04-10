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Güney Kore'den ABD'nin Kuzey'e müdahalesine red
Güney Kore'den ABD'nin Kuzey'e müdahalesine red

Birleşme Bakanı Hong, ulusal güvenliğe tehdit oluşturacağı gerekçesiyle "önleyici saldırı" fikrine sıcak bakmadıklarını ifade etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Kore Birleşme Bakanı Hong Yong-pyo, ABD'nin Kuzey Kore'ye olası önleyici müdahale fikrini desteklemediklerini açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Bakan Hong basına yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Kuzey Kore'nin nükleer girişimlerini engellemek üzere düzenleyeceği olası askeri saldırılarına ulusal güvenliğe tehdit oluşturacağı gerekçesiyle olumlu bakmadıklarını ifade etti.

Hong'un bu açıklamasının ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Kuzey Kore konusunda "her türlü seçeneğin masada olduğuna" dair yaptığı yorumların ardından geldiği belirtildi.

Seul yönetiminin Washington'ın olası askeri saldırılarını ulusal güvenlik kaygıları dışında değerlendiremeyeceğini vurgulayan Hong, "Olası önleyici saldırılar, Kuzey Kore'den kaynaklanan nükleer tehdidi engellemeyi amaçlıyor olabilir. Fakat bizim bu konuda önceliğimiz halkımızın güvenliğidir." ifadelerini kullandı.

Kuzey'i nükleer ihtiraslarından vazgeçmeye ikna etmek için iki Kore arasında diyaloğa dayalı bir stratejinin benimsenmesi gerektiğinin altını çizen Hong, "Şu anda tarihi bir dönemeçteyiz. Ya Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olması iddiasını kabulleneceğiz ya da onları bu kötü alışkanlıktan vazgeçireceğiz." diye konuştu.

PASİFİK'TE HAREKETLİLİK

Öte yandan hafta sonu ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Amiral Harry B. Harris Jr, Avustralya'ya doğru hareket etmekte olan Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubunun seyahatlerini iptal edip teyakkuz ve varlık göstermek üzere tedbir olarak Batı Pasifik’e yönelmesi emrini vermişti. Konuyla ilgili Pasifik Komutanlığından yapılan açıklamada, "Bölgedeki bir numaralı tehdit dikkatsiz, sorumsuz, istikrarsızlığa yol açan füze testleri ve nükleer silah elde etmek çalışmaları dolayısıyla Kuzey Kore’dir." ifadeleri yer almıştı.



İlgili Konular Kuzey Kore ABD Güney Kore Kuzey Kore
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