11:52, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Mersin'de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı





Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında ihraç edilenlerin de bulunduğu, değişik kurum ve kuruluşlarda çalışan 30 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında ihraç edilenlerin de bulunduğu, değişik kurum ve kuruluşlarda çalışan 30 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İçlerinde daha önce meslekten ihraç edilenlerin de olduğu, değişik kurum ve kuruluşlarda çalışan 30 şüpheliden 23'ü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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