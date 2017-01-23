12:03, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Son bir haftadaki terÃ¶r operasyonu bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ãœlke genelinde 3-10 Nisan arasÄ±nda dÃ¼zenlenenÂ terÃ¶r operasyonlarÄ±nda 43Â terÃ¶ristÂ etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son bir haftada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince 456 operasyon dÃ¼zenlendi.

Operasyonlarda Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 570, DEAÅž ile irtibatlÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 77, FETÃ–/PDY ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda bin 963, sol Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da 76 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Operasyonlarda 33'Ã¼ Ã¶lÃ¼, 8'i saÄŸ, 2'si teslim olmak Ã¼zere 43 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

Batman, Bitlis, Erzurum, Tunceli, DiyarbakÄ±r, Mardin, ÅžÄ±rnak, Siirt, Hakkari, Van, IÄŸdÄ±r ve BingÃ¶l'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan 61 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve maÄŸara ile tuzaklanan 52 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n imha edildi.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, 114 kilogramÄ± plastik patlayÄ±cÄ± olmak Ã¼zere bir ton 654 kilogram patlayÄ±cÄ± madde, 68 el bombasÄ±, 68'i aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak Ã¼zere 107 silah ele geÃ§irildi.

UYUÅžTURUCU OPERASYONLARI

Ã–rgÃ¼tlerin finans kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik 73 ilde 585 uyuÅŸturucu operasyonu dÃ¼zenlendi.

Operasyonlarda 4 ton 926 kilogram esrar, 285 kilogram eroin, 3 kilogram kokain, 16 kilogram metamfetamin, 7 kilogram afyon sakÄ±zÄ±, 4 kilogram bonzai, 45 bin 295 kÃ¶k kenevir, 36 bin 571 uyuÅŸturucu hap ile 419 bin 115 adet kaÃ§ak sigara ve 46 ton 341 litre akaryakÄ±t geÃ§irildi, 893 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AyrÄ±ca 3 bin 100 personelin katÄ±lÄ±mÄ± ile Ä°zmir merkezli DiyarbakÄ±r ve Ã‡anakkale ve Bursa'da sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen planlÄ± operasyonlarda, 162 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, Ã§ok miktarda uyuÅŸturucu ve uyuÅŸturucu yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan madde ile 24 silah ele geÃ§irildi.

DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 368'i denizlerde olmak Ã¼zere 724 kiÅŸi yakalandÄ±, bu kiÅŸilere organizatÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla da 154 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â