Son bir haftadaki terÃ¶r operasyonu bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±

Ãœlke genelinde 3-10 Nisan arasÄ±nda dÃ¼zenlenenÂ terÃ¶r operasyonlarÄ±nda 43Â terÃ¶ristÂ etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son bir haftada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince 456 operasyon dÃ¼zenlendi.
Operasyonlarda Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 570, DEAÅž ile irtibatlÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 77, FETÃ–/PDY ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda bin 963, sol Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da 76 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Operasyonlarda 33'Ã¼ Ã¶lÃ¼, 8'i saÄŸ, 2'si teslim olmak Ã¼zere 43 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Batman, Bitlis, Erzurum, Tunceli, DiyarbakÄ±r, Mardin, ÅžÄ±rnak, Siirt, Hakkari, Van, IÄŸdÄ±r ve BingÃ¶l'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan 61 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve maÄŸara ile tuzaklanan 52 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n imha edildi.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, 114 kilogramÄ± plastik patlayÄ±cÄ± olmak Ã¼zere bir ton 654 kilogram patlayÄ±cÄ± madde, 68 el bombasÄ±, 68'i aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak Ã¼zere 107 silah ele geÃ§irildi.
Ã–rgÃ¼tlerin finans kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik 73 ilde 585 uyuÅŸturucu operasyonu dÃ¼zenlendi.
Operasyonlarda 4 ton 926 kilogram esrar, 285 kilogram eroin, 3 kilogram kokain, 16 kilogram metamfetamin, 7 kilogram afyon sakÄ±zÄ±, 4 kilogram bonzai, 45 bin 295 kÃ¶k kenevir, 36 bin 571 uyuÅŸturucu hap ile 419 bin 115 adet kaÃ§ak sigara ve 46 ton 341 litre akaryakÄ±t geÃ§irildi, 893 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AyrÄ±ca 3 bin 100 personelin katÄ±lÄ±mÄ± ile Ä°zmir merkezli DiyarbakÄ±r ve Ã‡anakkale ve Bursa'da sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen planlÄ± operasyonlarda, 162 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, Ã§ok miktarda uyuÅŸturucu ve uyuÅŸturucu yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan madde ile 24 silah ele geÃ§irildi.
DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 368'i denizlerde olmak Ã¼zere 724 kiÅŸi yakalandÄ±, bu kiÅŸilere organizatÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla da 154 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
DÄ±ÅŸiÅŸleri MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Urla MenteÅŸ'teki ATAT Askeri EÄŸitim KampÄ±'ndan yola Ã§Ä±kan birlikleri durduran polislere baÅŸarÄ± belgesi verildi
Eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ArÄ±nÃ§'a yÃ¶nelik suikast iddialarÄ±yla baÅŸlatÄ±lan ve Seferberlik BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "kozmik odalarÄ±nda" gÃ¼nlerce sÃ¼ren aramalarla devam eden soruÅŸturmanÄ±n hakim ve savcÄ±larÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, halk oylamasÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin 251 bin 788 emniyet ile 128 bin 445 jandarma personelinin gÃ¶revlendirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye uyruklu kiÅŸinin evinde Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlere ait 82 parÃ§a tarihi eser ele geÃ§irildi
SabancÄ± Holding'in 13 yÄ±l Ã¶nce vefat eden YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± SakÄ±p SabancÄ±, kabri baÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle anÄ±ldÄ±
Malatya, ElazÄ±ÄŸ, AdÄ±yaman, Tunceli ve BingÃ¶l'de zirai don riski bulunuyor
Ä°stanbul trafiÄŸini rahatlatmak amacÄ±yla hazÄ±rlanan 3 KatlÄ± BÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul TÃ¼neli Projesi'nin etÃ¼t, proje ve mÃ¼hendislik hizmetleri ihalesinde en yÃ¼ksek puanÄ± YÃ¼ksel Proje UluslararasÄ± AÅž aldÄ±
FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 114'Ã¼ tutuklu 149 polis hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
Ãœlke genelinde 3-10 Nisan arasÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonlarda 33'Ã¼ Ã¶lÃ¼, 8'i saÄŸ, 2'si teslim olmak Ã¼zere 43 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
ÅžÄ±rnak, Ä°dil, Cizre ve Silopi'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± tamamen kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Mersin'de FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aralarÄ±nda ihraÃ§ edilenlerin de bulunduÄŸu, deÄŸiÅŸik kurum ve kuruluÅŸlarda Ã§alÄ±ÅŸan 30 ÅŸÃ¼pheliden 23'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FETÃ–'nÃ¼n askeri yargÄ±daki yapÄ±lanmasÄ±nÄ± oluÅŸturduklarÄ± gerekÃ§esiyle 33 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame dÃ¼zenleyerek, mahkemeye gÃ¶nderdi Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki olaylara iliÅŸkin 150 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda oy verme iÅŸlemleri tamamlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, esnafÄ±n vergi borÃ§larÄ±na yapÄ±landÄ±rma geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±