12:13, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Ä°srail, MÄ±sÄ±r sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± kapadÄ±





Ä°srail MÄ±sÄ±r'da dÃ¼n meydana gelen saldÄ±rÄ±lar sonrasÄ±nda Taba sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± kapattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail, terÃ¶rle mÃ¼cadele dairesi tarafÄ±ndan "yakÄ±n" bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± uyarÄ±sÄ± Ã¼zerine MÄ±sÄ±r'Ä±n Taba sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± kapattÄ±. Ä°stihbarat BakanÄ± Yisrael Katz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Sina yarÄ±madasÄ±nda turistlere karÅŸÄ± olasÄ± bir "terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±" konusunda bilgi aldÄ±klarÄ±nÄ±Â geÃ§iÅŸin, MÄ±sÄ±r'dan dÃ¶nmek isteyenlere aÃ§Ä±k tutulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.. Pazar gÃ¼nÃ¼ MÄ±sÄ±r'da meydana gelen kilise saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ±nda Ä°srail, Sina'daki vatandaÅŸlarÄ±na evlerine dÃ¶nme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Â

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