Ä°srail, MÄ±sÄ±r sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± kapadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail, terÃ¶rle mÃ¼cadele dairesi tarafÄ±ndan "yakÄ±n" bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± uyarÄ±sÄ± Ã¼zerine MÄ±sÄ±r'Ä±n Taba sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± kapattÄ±.
Ä°stihbarat BakanÄ± Yisrael Katz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Sina yarÄ±madasÄ±nda turistlere karÅŸÄ± olasÄ± bir "terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±" konusunda bilgi aldÄ±klarÄ±nÄ±Â geÃ§iÅŸin, MÄ±sÄ±r'dan dÃ¶nmek isteyenlere aÃ§Ä±k tutulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi..
Pazar gÃ¼nÃ¼ MÄ±sÄ±r'da meydana gelen kilise saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ±nda Ä°srail, Sina'daki vatandaÅŸlarÄ±na evlerine dÃ¶nme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
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Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Seibert, "Suriye'deki ihtilafÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä± ve istikrar saÄŸlayÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, sÃ¼rekli olarak Esed'in baÅŸta kalmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olamaz" dedi
Slovenya BaÅŸbakanÄ± Cerar, "Bosna Hersek'in AB ve NATO Ã¼yelik sÃ¼recini en baÅŸÄ±ndan bu yana destekliyoruz. Hepimiz bÃ¼yÃ¼k AB ailesinin bir parÃ§asÄ±yÄ±z" dedi
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, Esed ile diyalog Ã¶neren cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Devlet BaÅŸkanÄ± Kabila, muhalif Bruno Tshibala Nzenze'yi baÅŸbakan olarak atadÄ±
Ä°srail polisi, Yahudilerin Hamursuz BayramÄ± nedeniyle 23 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na alarak Mescid-i Aksa'dan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin aÅŸÄ±rÄ± sol adayÄ± Jean-Luc Melenchon, kamuoyu yoklamalarÄ±na gÃ¶re son bir ayda oyunu 6 puan yÃ¼kselterek ikinci tur ÅŸansÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±
BatÄ± Åžeria'da Filistinlilere ait tarÄ±m arazisine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen Yahudi yerleÅŸimciler 300 zeytin aÄŸacÄ±nÄ± kesti
Ãœlkede casuslarÄ± ihbar eden Ã‡in vatandaÅŸlarÄ±na 500 bin yÃ¼ene (270 bin TL) kadar Ã¶dÃ¼l verilecek
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Tahran'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Suriye devletinde reformlar yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir" dedi
Ä°srail MÄ±sÄ±r'da dÃ¼n meydana gelen saldÄ±rÄ±lar sonrasÄ±nda Taba sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± kapattÄ±
BirleÅŸme BakanÄ± Hong, ulusal gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle "Ã¶nleyici saldÄ±rÄ±" fikrine sÄ±cak bakmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti
MÄ±sÄ±r'da kiliseler son yedi senede 33 saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±
Mali'nin kuzeyinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da, "Azavad'da Adalet iÃ§in Kongre" siyasi ve askeri hareketine Ã¼ye 5 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Somali'de ordu Ã¼niformasÄ± giymiÅŸ intihar bombacÄ±sÄ± kendini Mogadishu'da askeri kampta girerek kendini havaya uÃ§urdu
Ã‡in CumhurbaÅŸkanÄ± ile Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± mesaj gÃ¶ndererek iki Ã¼lke arasÄ±ndaki kapsamlÄ± stratejik ortaklÄ±k iliÅŸkisine verilen Ã¶nemi yineledi
Air France, "FransÄ±z GuyanasÄ±'ndaki durum, genel grev ve Felix Eboue havaalanÄ±na ulaÅŸÄ±mÄ±n engellenmesi nedeniyle bugÃ¼nkÃ¼ Paris-Orly'den Cayenne'e gidiÅŸ ve tersi istikamette geliÅŸ uÃ§uÅŸu iptal edilmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±