12:35, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Ruhani'den Suriye iÃ§in reform Ã¶nerisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani,Â BeÅŸÅŸar Esed'in baÅŸÄ±nda olduÄŸuÂ SuriyeÂ devletindeÂ reformÂ yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ruhani, baÅŸkent Tahran'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, yaklaÅŸan Ä°ran seÃ§imleri ve bÃ¶lgesel konularla ilgili sorularÄ± cevapladÄ±.

"Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ± ve Ä°ran'Ä±n Esed'i desteklemesi dÃ¼nyadaki hassasiyeti artÄ±rdÄ±. Ä°ran'Ä±n Suriye politikasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor mu?" sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k Ruhani, "BatÄ± terÃ¶ristlere destek vermeye son vermelidir. Elbette Suriye devletinde reformlar yapÄ±lmasÄ± da gerekmektedir." dedi.

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ±, Esed rejiminin kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'nin Suriye'de rejime ait hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurmasÄ±na iliÅŸkin ise "ABD'nin Suriye'ye saldÄ±rmasÄ± yanlÄ±ÅŸtÄ±. Bu ilk defa gerÃ§ekleÅŸti. TekrarÄ± Ã§ok tehlikeli sonuÃ§lara yol aÃ§abilir." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ran-Suudi Arabistan iliÅŸkileri

Ruhani, Suudi Arabistan ile iliÅŸkilerin iyileÅŸmesini istediklerini belirtirken, "Suudi Arabistan'Ä±n Ä°ran aleyhine giriÅŸimlerinin sebebi Suudi Arabistan'Ä±n Suriye ve Yemen'de aldÄ±ÄŸÄ± yenilgilerdir." diye konuÅŸtu.

GeÃ§en yÄ±llarda hac dÃ¶neminde Mina'da yaÅŸanan olaylar ve Ä°ran'da Suudi Arabistan temsilciliklerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri gerginleÅŸtirdiÄŸini dile getiren Ruhani, Ä°ranlÄ±larÄ±n bu yÄ±l hacca gidecek olmalarÄ±nÄ±n iliÅŸkileri olumlu yÃ¶nde etkileyeceÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ä°ran'da 19 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in daha Ã¶nce adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Ruhani, hÃ¼kÃ¼metinin Ã¶nceki dÃ¶nemlere kÄ±yasla ekonomiyi gÃ¼Ã§lendirdiÄŸini ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.