Ruhani'den Suriye iÃ§in reform Ã¶nerisi

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani,Â BeÅŸÅŸar Esed'in baÅŸÄ±nda olduÄŸuÂ SuriyeÂ devletindeÂ reformÂ yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ruhani, baÅŸkent Tahran'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, yaklaÅŸan Ä°ran seÃ§imleri ve bÃ¶lgesel konularla ilgili sorularÄ± cevapladÄ±.
"Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ± ve Ä°ran'Ä±n Esed'i desteklemesi dÃ¼nyadaki hassasiyeti artÄ±rdÄ±. Ä°ran'Ä±n Suriye politikasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor mu?" sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k Ruhani, "BatÄ± terÃ¶ristlere destek vermeye son vermelidir. Elbette Suriye devletinde reformlar yapÄ±lmasÄ± da gerekmektedir." dedi.
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ±, Esed rejiminin kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'nin Suriye'de rejime ait hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurmasÄ±na iliÅŸkin ise "ABD'nin Suriye'ye saldÄ±rmasÄ± yanlÄ±ÅŸtÄ±. Bu ilk defa gerÃ§ekleÅŸti. TekrarÄ± Ã§ok tehlikeli sonuÃ§lara yol aÃ§abilir." ifadelerini kullandÄ±.
Ruhani, Suudi Arabistan ile iliÅŸkilerin iyileÅŸmesini istediklerini belirtirken, "Suudi Arabistan'Ä±n Ä°ran aleyhine giriÅŸimlerinin sebebi Suudi Arabistan'Ä±n Suriye ve Yemen'de aldÄ±ÄŸÄ± yenilgilerdir." diye konuÅŸtu.
GeÃ§en yÄ±llarda hac dÃ¶neminde Mina'da yaÅŸanan olaylar ve Ä°ran'da Suudi Arabistan temsilciliklerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri gerginleÅŸtirdiÄŸini dile getiren Ruhani, Ä°ranlÄ±larÄ±n bu yÄ±l hacca gidecek olmalarÄ±nÄ±n iliÅŸkileri olumlu yÃ¶nde etkileyeceÄŸini sÃ¶yledi.Â
Ä°ran'da 19 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in daha Ã¶nce adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Ruhani, hÃ¼kÃ¼metinin Ã¶nceki dÃ¶nemlere kÄ±yasla ekonomiyi gÃ¼Ã§lendirdiÄŸini ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Seibert, "Suriye'deki ihtilafÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä± ve istikrar saÄŸlayÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, sÃ¼rekli olarak Esed'in baÅŸta kalmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olamaz" dedi
Slovenya BaÅŸbakanÄ± Cerar, "Bosna Hersek'in AB ve NATO Ã¼yelik sÃ¼recini en baÅŸÄ±ndan bu yana destekliyoruz. Hepimiz bÃ¼yÃ¼k AB ailesinin bir parÃ§asÄ±yÄ±z" dedi
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, Esed ile diyalog Ã¶neren cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Devlet BaÅŸkanÄ± Kabila, muhalif Bruno Tshibala Nzenze'yi baÅŸbakan olarak atadÄ±
Ä°srail polisi, Yahudilerin Hamursuz BayramÄ± nedeniyle 23 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na alarak Mescid-i Aksa'dan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin aÅŸÄ±rÄ± sol adayÄ± Jean-Luc Melenchon, kamuoyu yoklamalarÄ±na gÃ¶re son bir ayda oyunu 6 puan yÃ¼kselterek ikinci tur ÅŸansÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±
BatÄ± Åžeria'da Filistinlilere ait tarÄ±m arazisine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen Yahudi yerleÅŸimciler 300 zeytin aÄŸacÄ±nÄ± kesti
Ãœlkede casuslarÄ± ihbar eden Ã‡in vatandaÅŸlarÄ±na 500 bin yÃ¼ene (270 bin TL) kadar Ã¶dÃ¼l verilecek
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Tahran'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Suriye devletinde reformlar yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir" dedi
Ä°srail MÄ±sÄ±r'da dÃ¼n meydana gelen saldÄ±rÄ±lar sonrasÄ±nda Taba sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± kapattÄ±
BirleÅŸme BakanÄ± Hong, ulusal gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle "Ã¶nleyici saldÄ±rÄ±" fikrine sÄ±cak bakmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti
MÄ±sÄ±r'da kiliseler son yedi senede 33 saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±
Mali'nin kuzeyinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da, "Azavad'da Adalet iÃ§in Kongre" siyasi ve askeri hareketine Ã¼ye 5 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Somali'de ordu Ã¼niformasÄ± giymiÅŸ intihar bombacÄ±sÄ± kendini Mogadishu'da askeri kampta girerek kendini havaya uÃ§urdu
Ã‡in CumhurbaÅŸkanÄ± ile Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± mesaj gÃ¶ndererek iki Ã¼lke arasÄ±ndaki kapsamlÄ± stratejik ortaklÄ±k iliÅŸkisine verilen Ã¶nemi yineledi
Air France, "FransÄ±z GuyanasÄ±'ndaki durum, genel grev ve Felix Eboue havaalanÄ±na ulaÅŸÄ±mÄ±n engellenmesi nedeniyle bugÃ¼nkÃ¼ Paris-Orly'den Cayenne'e gidiÅŸ ve tersi istikamette geliÅŸ uÃ§uÅŸu iptal edilmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±