12:37, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Ã‡inâ€™den vatandaÅŸlara "casus ihbar teÅŸviki"





Ãœlkede casuslarÄ± ihbar eden Ã‡in vatandaÅŸlarÄ±na 500 bin yÃ¼ene (270 bin TL) kadar Ã¶dÃ¼l verilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in'in baÅŸkenti Pekinâ€™de casusluk yapan yabancÄ±larÄ± ihbar eden vatandaÅŸlara Ã¶dÃ¼l uygulamasÄ± baÅŸladÄ±. Pekin Ulusal GÃ¼venlik BÃ¼rosunun yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± karara gÃ¶re, kentte casusluk yaptÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼phelenilen yabancÄ±larÄ± ihbar eden kiÅŸiye verdiÄŸi bilginin deÄŸerine gÃ¶re 100 bin (54 bin TL) ila 500 bin yÃ¼en (270 bin TL) Ã¶dÃ¼l verilecek. Uygulamayla yabancÄ± kiÅŸi ve kurumlarÄ±n casusluk faaliyeti ve devlete ait bilgiyi dÄ±ÅŸ Ã¼lkelere satmasÄ±nÄ±n engellenmesi amaÃ§lanÄ±yor. ÃœÃ§ aÅŸamalÄ± Ã¶dÃ¼l sisteminin uygulanacaÄŸÄ± belirtilen kararda, Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ± yabancÄ±larÄ±n casusluk faaliyetlerini tespit etmesi durumunda Ã¼lkenin gÃ¼venlik mekanizmalarÄ±na telefon, mail veya doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaparak bilgi verebilecek. Ãœlkede geÃ§en yÄ±l yabancÄ± erkeklerle flÃ¶rt eden Ã‡inli kadÄ±nlarÄ±n erkek arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n casus olma ihtimaline karÅŸÄ± dikkatli olmalarÄ± gerektiÄŸi belirtilmiÅŸ, bu konuda uyarÄ± niteliÄŸinde resimler halka aÃ§Ä±k alanlara asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡inâ€™de iki yÄ±l Ã¶nce casusluk faaliyetlerine karÅŸÄ± "Alo casus ihbar hattÄ±" uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Uygulama Ã¼lkenin kuzeydoÄŸusundaki Cilin eyaletinde gÃ¼venlik yetkililerinin, vatandaÅŸlarÄ±n ve kurumlarÄ±n ÅŸÃ¼phelenilen casusluk durumlarÄ±nÄ± ihbar edebilmeleri amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti. Â

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