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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:58, 10 Nisan 2017 Pazartesi
GÃ¼ncel
12:47, 10 Nisan 2017 Pazartesi

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Ä°stanbul'da 149 polisin 'ByLock' davasÄ± baÅŸladÄ±
Ä°stanbul'da 149 polisin 'ByLock' davasÄ± baÅŸladÄ±

FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 114'Ã¼ tutuklu 149 polis hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 114'Ã¼ tutuklu 149Â polisin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi karÅŸÄ±sÄ±ndaki binada yapÄ±lan ilk duruÅŸmaya, 114'Ã¼ tutuklu 116 sanÄ±k ve avukatlar katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸma, sanÄ±klarÄ±n kimlik tespitiyle devam ediyor.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca hazÄ±rlanan iddianamede, FETÃ–â€™nÃ¼n haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 114'Ã¼ tutuklu 149 emniyet gÃ¶revlisi hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.



Ä°lgili Konular 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
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