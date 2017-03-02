12:47, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Ä°stanbul'da 149 polisin 'ByLock' davasÄ± baÅŸladÄ±





FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 114'Ã¼ tutuklu 149 polis hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 114'Ã¼ tutuklu 149Â polisin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi karÅŸÄ±sÄ±ndaki binada yapÄ±lan ilk duruÅŸmaya, 114'Ã¼ tutuklu 116 sanÄ±k ve avukatlar katÄ±ldÄ±. DuruÅŸma, sanÄ±klarÄ±n kimlik tespitiyle devam ediyor. Ä°DDÄ°ANAMEDEN Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca hazÄ±rlanan iddianamede, FETÃ–â€™nÃ¼n haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 114'Ã¼ tutuklu 149 emniyet gÃ¶revlisi hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.

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