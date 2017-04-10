13:02, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Yahudi saldÄ±rganlar Filistinlilerin 300 aÄŸacÄ±nÄ± kesti





BatÄ± Åžeria'da Filistinlilere ait tarÄ±m arazisine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen Yahudi yerleÅŸimciler 300 zeytin aÄŸacÄ±nÄ± kesti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentinde bir grup Yahudi yerleÅŸimcinin Filistinlilere ait 300 zeytin aÄŸacÄ±nÄ± kestiÄŸi belirtildi. Ali el-Hac isimli Filistinli Ã§iftÃ§i, bir grup Yahudi yerleÅŸimcinin gece saatlerinde Ramallah'Ä±n doÄŸusundaki Mihmas beldesinde bulunan yaklaÅŸÄ±k 300 zeytin aÄŸacÄ±nÄ± kestiÄŸini sÃ¶yledi. SaldÄ±rÄ±da kÄ±rk yÄ±llÄ±k verimli zeytin aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n kesildiÄŸini kaydeden Hac, Yahudi yerleÅŸimcilerin bu gibi eylemlerle yeni yerleÅŸim birimleri kurulmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Filistinli Ã§iftÃ§i, Mihmas beldesinin daha Ã¶nce de Yahudi yerleÅŸimcilerin, topraklarÄ± gasp etmeye dÃ¶nÃ¼k saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§evresindeki yerleÅŸim birimlerinde yaÅŸayan Yahudiler, sÄ±k sÄ±k Filistinlilere ait tarÄ±m alanlarÄ±na saldÄ±rÄ± dÃ¼zenliyor ve zirai araÃ§larÄ± tahrip ediyor.

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