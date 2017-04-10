13:21, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± sol aday Melenchon yÃ¼kseliÅŸte





Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin aÅŸÄ±rÄ± sol adayÄ± Jean-Luc Melenchon, kamuoyu yoklamalarÄ±na gÃ¶re son bir ayda oyunu 6 puan yÃ¼kselterek ikinci tur ÅŸansÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'daÂ cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin aÅŸÄ±rÄ± sol adayÄ±Â Jean-Luc Melenchon, kamuoyu yoklamalarÄ±na gÃ¶re son bir ayda oyunu 6 puan yÃ¼kselterek ikinci tur ÅŸansÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±. KANTAR Sofres-Onepoint ÅŸirketinin kamuoyu yoklamasÄ±na gÃ¶re, Melenchon, merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§iler Partisinin yolsuzluk iddialarÄ±yla sarsÄ±lan adayÄ± ve oylarÄ±n yÃ¼zde 17'sini alacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len FranÃ§ois Fillon'u yÃ¼zde 18 ile geride bÄ±rakarak Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±raya yerleÅŸti. Melenchon'un, oy oranÄ±ndaki bu yÃ¼kseliÅŸle iktidardaki merkez sol Sosyalist Parti adayÄ± Benoit Hamon'dan destek almasÄ± veya sosyalist oylarÄ± Ã§ekebilmesi halinde, iki adayÄ±n yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± ikinci tur ÅŸansÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. AÅŸÄ±rÄ± sol aday Melenchon, pazar gÃ¼nÃ¼ Marsilya'da bir aÃ§Ä±k hava mitingi yapmÄ±ÅŸ ve miting MarsilyalÄ±larÄ±n bÃ¼yÃ¼k ilgisiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±. Ankete gÃ¶re, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen ve "En Marche" (YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) Hareketinin lideri Emmanuel Macron'un oy oranlarÄ± ise yÃ¼zde 24. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turu 23 Nisan'da dÃ¼zenlenecek. Bu turda hiÃ§bir adayÄ±n yÃ¼zde 50'nin Ã¼zerinde oy alamamasÄ± halinde 7 MayÄ±s'ta ikinci tur yapÄ±lacak.

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