13:24, 10 Nisan 2017 Pazartesi

BÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul TÃ¼neli'nin gÃ¼zergahÄ±nÄ± belirleyecek firma belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbulÂ trafiÄŸini rahatlatmak amacÄ±yla hazÄ±rlananÂ 3 KatlÄ± BÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul TÃ¼neli Projesi'nin etÃ¼t, proje ve mÃ¼hendislik hizmetleri ihalesinde en yÃ¼ksek puanÄ±Â YÃ¼ksel Proje UluslararasÄ± AÅžÂ aldÄ±.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± AltyapÄ± YatÄ±rÄ±mlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yapÄ±lan ihalede, teknik ve mali tekliflerin deÄŸerlendirilmesi sÃ¼reci tamamlandÄ±.

Ä°halede en yÃ¼ksek puanÄ± YÃ¼ksel Proje UluslararasÄ± AÅž aldÄ±. Ä°halede 10 gÃ¼nlÃ¼k itiraz sÃ¼reci baÅŸladÄ±. Bu sÃ¼recin ardÄ±ndan 20 gÃ¼n iÃ§inde firma ile AltyapÄ± YatÄ±rÄ±mlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalanmasÄ± planlanÄ±yor.

4 FÄ°RMA TEKLÄ°F VERMÄ°ÅžTÄ°

Proje ihalesinde 87,96 puan alan Tecnimont Civil Construction SPA 20 milyon 500 bin lira, 91,27 puan alan Italfer SPA-Sintagma Srl Ä°ÅŸ OrtaklÄ±ÄŸÄ± 24 milyon 760 bin lira, 92,09 puan alan Arcadis-Prota MÃ¼hendislik Proje DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Hizmetleri AÅž Ä°ÅŸ OrtaklÄ±ÄŸÄ± 32 milyon 950 bin lira ve 100 puan alan YÃ¼ksel Proje UluslararasÄ± AÅž 28 milyon 835 bin lira teklif vermiÅŸti.

HATTAN GÃœNDE 6,5 MÄ°LYON YOLCU YARARLANACAK

EtÃ¼t, proje ve mÃ¼hendislik hizmetleri kapsamÄ±nda, karada ve denizde derin sondaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±larak, zemin verileri belirlenecek. Ä°hale sÃ¼recinin ardÄ±ndan 1 yÄ±l iÃ§inde mÃ¼hendislik projelerinin tamamlanmasÄ± planlanÄ±yor. Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nÄ±n altÄ±ndan geÃ§ecek sÃ¶z konusu tÃ¼nelde, tek tÃ¼pte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. TÃ¼nelde, ortadan geliÅŸ ve gidiÅŸ olmak Ã¼zere demiryolu, Ã¼st ve altta da lastik tekerli araÃ§ geÃ§iÅŸine uygun iki ÅŸeritli yol yer alacak.

TÃ¼nelin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve kapsamÄ±yla dÃ¼nyada ilk olacak projenin bir ayaÄŸÄ±, Avrupa YakasÄ±'nda E-5 aksÄ±nda Ä°ncirli'den baÅŸlayan ve Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§erek Anadolu YakasÄ±'nda SÃ¶ÄŸÃ¼tlÃ¼Ã§eÅŸme'ye kadar uzanan yÃ¼ksek kapasiteli ve hÄ±zlÄ± metro sisteminden, ikinci ayaÄŸÄ± ise Avrupa YakasÄ±'nda TEM Otoyolu aksÄ±nda Hasdal KavÅŸaÄŸÄ±'ndan baÅŸlayan ve Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§erek Anadolu YakasÄ±'nda Ã‡amlÄ±k KavÅŸaÄŸÄ±'na baÄŸlanan 2x2 ÅŸeritli karayolu sisteminden oluÅŸacak.

5 YIL Ä°Ã‡Ä°NDE TAMAMLANMASI HEDEFLENÄ°YOR

TÃ¼nel, TEM Otoyolu, E-5 Karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve 9 metro hattÄ±yla entegre edilecek. YÄ°D modeliyle yapÄ±mÄ±na baÅŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 5 yÄ±l iÃ§inde tamamlanmasÄ± hedeflenen tÃ¼nelin kullanÄ±ma geÃ§mesiyle Avrupa YakasÄ±'nda Ä°ncirli'den, Anadolu YakasÄ±'nda SÃ¶ÄŸÃ¼tlÃ¼Ã§eÅŸme'ye, 31 kilometre uzunluÄŸunda 14 istasyondan oluÅŸacak hÄ±zlÄ± metroyla yaklaÅŸÄ±k 40 dakikada ulaÅŸÄ±lacak.

Avrupa YakasÄ±'nda Hasdal KavÅŸaÄŸÄ±'ndan Anadolu YakasÄ±'nda Ã‡amlÄ±k KavÅŸaÄŸÄ±'na karayoluyla yaklaÅŸÄ±k 14 dakikada geÃ§ilecek. Hattan gÃ¼nde 6,5 milyon yolcunun yararlanmasÄ± bekleniyor.