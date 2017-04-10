BÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul TÃ¼neli'nin gÃ¼zergahÄ±nÄ± belirleyecek firma belli oldu

Ä°stanbulÂ trafiÄŸini rahatlatmak amacÄ±yla hazÄ±rlananÂ 3 KatlÄ± BÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul TÃ¼neli Projesi'nin etÃ¼t, proje ve mÃ¼hendislik hizmetleri ihalesinde en yÃ¼ksek puanÄ±Â YÃ¼ksel Proje UluslararasÄ± AÅžÂ aldÄ±.
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± AltyapÄ± YatÄ±rÄ±mlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yapÄ±lan ihalede, teknik ve mali tekliflerin deÄŸerlendirilmesi sÃ¼reci tamamlandÄ±.
Ä°halede en yÃ¼ksek puanÄ± YÃ¼ksel Proje UluslararasÄ± AÅž aldÄ±. Ä°halede 10 gÃ¼nlÃ¼k itiraz sÃ¼reci baÅŸladÄ±. Bu sÃ¼recin ardÄ±ndan 20 gÃ¼n iÃ§inde firma ile AltyapÄ± YatÄ±rÄ±mlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalanmasÄ± planlanÄ±yor.
Proje ihalesinde 87,96 puan alan Tecnimont Civil Construction SPA 20 milyon 500 bin lira, 91,27 puan alan Italfer SPA-Sintagma Srl Ä°ÅŸ OrtaklÄ±ÄŸÄ± 24 milyon 760 bin lira, 92,09 puan alan Arcadis-Prota MÃ¼hendislik Proje DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Hizmetleri AÅž Ä°ÅŸ OrtaklÄ±ÄŸÄ± 32 milyon 950 bin lira ve 100 puan alan YÃ¼ksel Proje UluslararasÄ± AÅž 28 milyon 835 bin lira teklif vermiÅŸti.
EtÃ¼t, proje ve mÃ¼hendislik hizmetleri kapsamÄ±nda, karada ve denizde derin sondaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±larak, zemin verileri belirlenecek. Ä°hale sÃ¼recinin ardÄ±ndan 1 yÄ±l iÃ§inde mÃ¼hendislik projelerinin tamamlanmasÄ± planlanÄ±yor. Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nÄ±n altÄ±ndan geÃ§ecek sÃ¶z konusu tÃ¼nelde, tek tÃ¼pte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. TÃ¼nelde, ortadan geliÅŸ ve gidiÅŸ olmak Ã¼zere demiryolu, Ã¼st ve altta da lastik tekerli araÃ§ geÃ§iÅŸine uygun iki ÅŸeritli yol yer alacak.
TÃ¼nelin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve kapsamÄ±yla dÃ¼nyada ilk olacak projenin bir ayaÄŸÄ±, Avrupa YakasÄ±'nda E-5 aksÄ±nda Ä°ncirli'den baÅŸlayan ve Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§erek Anadolu YakasÄ±'nda SÃ¶ÄŸÃ¼tlÃ¼Ã§eÅŸme'ye kadar uzanan yÃ¼ksek kapasiteli ve hÄ±zlÄ± metro sisteminden, ikinci ayaÄŸÄ± ise Avrupa YakasÄ±'nda TEM Otoyolu aksÄ±nda Hasdal KavÅŸaÄŸÄ±'ndan baÅŸlayan ve Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§erek Anadolu YakasÄ±'nda Ã‡amlÄ±k KavÅŸaÄŸÄ±'na baÄŸlanan 2x2 ÅŸeritli karayolu sisteminden oluÅŸacak.
TÃ¼nel, TEM Otoyolu, E-5 Karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve 9 metro hattÄ±yla entegre edilecek. YÄ°D modeliyle yapÄ±mÄ±na baÅŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 5 yÄ±l iÃ§inde tamamlanmasÄ± hedeflenen tÃ¼nelin kullanÄ±ma geÃ§mesiyle Avrupa YakasÄ±'nda Ä°ncirli'den, Anadolu YakasÄ±'nda SÃ¶ÄŸÃ¼tlÃ¼Ã§eÅŸme'ye, 31 kilometre uzunluÄŸunda 14 istasyondan oluÅŸacak hÄ±zlÄ± metroyla yaklaÅŸÄ±k 40 dakikada ulaÅŸÄ±lacak.
Avrupa YakasÄ±'nda Hasdal KavÅŸaÄŸÄ±'ndan Anadolu YakasÄ±'nda Ã‡amlÄ±k KavÅŸaÄŸÄ±'na karayoluyla yaklaÅŸÄ±k 14 dakikada geÃ§ilecek. Hattan gÃ¼nde 6,5 milyon yolcunun yararlanmasÄ± bekleniyor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Urla MenteÅŸ'teki ATAT Askeri EÄŸitim KampÄ±'ndan yola Ã§Ä±kan birlikleri durduran polislere baÅŸarÄ± belgesi verildi
Eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ArÄ±nÃ§'a yÃ¶nelik suikast iddialarÄ±yla baÅŸlatÄ±lan ve Seferberlik BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "kozmik odalarÄ±nda" gÃ¼nlerce sÃ¼ren aramalarla devam eden soruÅŸturmanÄ±n hakim ve savcÄ±larÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, halk oylamasÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin 251 bin 788 emniyet ile 128 bin 445 jandarma personelinin gÃ¶revlendirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye uyruklu kiÅŸinin evinde Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlere ait 82 parÃ§a tarihi eser ele geÃ§irildi
SabancÄ± Holding'in 13 yÄ±l Ã¶nce vefat eden YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± SakÄ±p SabancÄ±, kabri baÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle anÄ±ldÄ±
Malatya, ElazÄ±ÄŸ, AdÄ±yaman, Tunceli ve BingÃ¶l'de zirai don riski bulunuyor
Ä°stanbul trafiÄŸini rahatlatmak amacÄ±yla hazÄ±rlanan 3 KatlÄ± BÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul TÃ¼neli Projesi'nin etÃ¼t, proje ve mÃ¼hendislik hizmetleri ihalesinde en yÃ¼ksek puanÄ± YÃ¼ksel Proje UluslararasÄ± AÅž aldÄ±
FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 114'Ã¼ tutuklu 149 polis hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
Ãœlke genelinde 3-10 Nisan arasÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonlarda 33'Ã¼ Ã¶lÃ¼, 8'i saÄŸ, 2'si teslim olmak Ã¼zere 43 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
ÅžÄ±rnak, Ä°dil, Cizre ve Silopi'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± tamamen kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Mersin'de FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aralarÄ±nda ihraÃ§ edilenlerin de bulunduÄŸu, deÄŸiÅŸik kurum ve kuruluÅŸlarda Ã§alÄ±ÅŸan 30 ÅŸÃ¼pheliden 23'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FETÃ–'nÃ¼n askeri yargÄ±daki yapÄ±lanmasÄ±nÄ± oluÅŸturduklarÄ± gerekÃ§esiyle 33 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame dÃ¼zenleyerek, mahkemeye gÃ¶nderdi Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki olaylara iliÅŸkin 150 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda oy verme iÅŸlemleri tamamlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, esnafÄ±n vergi borÃ§larÄ±na yapÄ±landÄ±rma geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±