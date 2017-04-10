13:25, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Meteorolojiden zirai don uyarÄ±sÄ±





Malatya, ElazÄ±ÄŸ, AdÄ±yaman, Tunceli ve BingÃ¶l'de zirai don riski bulunuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ile BingÃ¶l'de zirai don riski bulunuyor. Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, AdÄ±yaman ve BingÃ¶l'de yarÄ±n sabah saatlerine kadar havanÄ±n parÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§mesinin bekleniyor. GÃ¼ndÃ¼z sÄ±caklÄ±klarÄ±nda 4 derecelik artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin edilen bÃ¶lgede, rÃ¼zgarÄ±n kuzeyli yÃ¶nlerden hafif kuvvette eseceÄŸi tahmin ediliyor. BÃ¶lge genelinde hafif, yer yer orta ÅŸiddette zirai don riski bulunduÄŸu kaydedilen aÃ§Ä±klamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

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