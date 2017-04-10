13:40, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Ä°srail 23 Filistinliyi Mescid-i Aksa'dan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±





Ä°srail polisi, Yahudilerin Hamursuz BayramÄ± nedeniyle 23 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na alarak Mescid-i Aksa'dan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail polisinin Yahudilerin Hamursuz (Pesah) BayramÄ± Ã¶ncesi 23 Filistinliyi Mescid-i Aksa'dan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Filistin Esirler Cemiyeti MÃ¼dÃ¼rÃ¼ NasÄ±r Kavs yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail polisinin iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± 23 Filistinliye 2 hafta ila 3 ay sÃ¼reyle Mescid-i Aksa'dan uzaklaÅŸtÄ±rma cezasÄ± verdiÄŸini sÃ¶yledi. SÃ¶z konusu Filistinlilerin Mescid-i Aksa Ã§evresindeki eski ÅŸehir sakinleri olduÄŸuna dikkati Ã§eken Kavs, "GÃ¶zaltÄ± dalgasÄ±, Pesah BayramÄ± nedeniyle fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleme Ã§aÄŸrÄ±larÄ± Ã§erÃ§evesinde baÅŸladÄ±." dedi. Ã–te yandan Ä°srail polisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 23 Filistinlinin Hamursuz BayramÄ± sÃ¼resince "dÃ¼zeni bozma niyetinde olduklarÄ±" tespit edildiÄŸinden uzaklaÅŸtÄ±rma cezasÄ± aldÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Yahudiler, bu akÅŸam gÃ¼n batÄ±mÄ±yla baÅŸlayÄ±p bir hafta sÃ¼recek Hamursuz BayramÄ±'nda, Hazreti Musa Ã¶nderliÄŸinde Firavun'un zulmÃ¼nden kurtularak MÄ±sÄ±r'dan Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kutluyor. Pesah veya FÄ±sÄ±h olarak da bilinen bu bayram Yahudilerin MÄ±sÄ±r'da Firavun'dan kaÃ§arken yanlarÄ±nda gÃ¶tÃ¼recekleri ekmeklerin hamurunu mayalanmaya bile fÄ±rsat bulamadan Ã¼lkeyi hÄ±zla terk etmek zorunda kalmalarÄ± nedeniyle "Hamursuz" olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor.

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