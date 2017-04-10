14:13, 10 Nisan 2017 Pazartesi

SakÄ±p SabancÄ±, vefatÄ±nÄ±n 13. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±ldÄ±





SabancÄ± Holding'in 13 yÄ±l Ã¶nce vefat eden YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± SakÄ±p SabancÄ±, kabri baÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SabancÄ± Holding'in 13 yÄ±l Ã¶nce vefat eden YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±Â SakÄ±p SabancÄ±, Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki kabri baÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle anÄ±ldÄ±. TÃ¶rene merhum SakÄ±p SabancÄ±'nÄ±n eÅŸi TÃ¼rkan SabancÄ±, kÄ±zÄ± SabancÄ± Holding YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Sevil SabancÄ± SabancÄ±, SabancÄ± Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± GÃ¼ler SabancÄ±, Akbank YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Suzan SabancÄ± DinÃ§er, SabancÄ± Holding Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Mehmet GÃ¶Ã§men ile SabancÄ± TopluluÄŸu Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri ve dostlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra SakÄ±p SabancÄ± Anadolu Lisesi Ã¶ÄŸrencileri de katÄ±ldÄ±. Anma tÃ¶reni, GÃ¶Ã§men'in konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan okunan Kur'an-Ä± Kerim ve dualarla sona erdi.

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