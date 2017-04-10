Kongo'da yeni BaÅŸbakan Tshibala

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeni baÅŸbakanÄ±n, muhalefettenÂ Bruno Tshibala NzenzeÂ olduÄŸu bildirildi.
Devlet BaÅŸkanÄ± Joseph Kabila'nÄ±n Ã–zel Kalemi Nehemie Mwilanya, devlet televizyonunda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, siyasi krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in 31 AralÄ±k'ta imzalanan anlaÅŸma ÅŸartlarÄ± gereÄŸince baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸuna muhalefetten yeni bir ismin geÃ§mesi gerektiÄŸini belirterek DeÄŸiÅŸim iÃ§in KazanÄ±lmÄ±ÅŸ Siyasi ve Sosyal GÃ¼Ã§ler TopluluÄŸu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bruno Tshibala Nzenze'nin, BaÅŸbakan Samy Badibanga'nÄ±n yerine atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Muhalefet partilerinin birleÅŸmesinden oluÅŸan ittifakÄ±n BaÅŸkanÄ± Felix Tshisekedi ise dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Tshibala'nÄ±n, ittifakÄ±n onayÄ± olmadan baÅŸbakanlÄ±k makamÄ±na getirildiÄŸini sÃ¶yleyerek karara karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Tshisekedi, anlaÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n yerine getirilmesi ve Ã¼lkede olaylarÄ±n baÅŸlamamasÄ± iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler ile Afrika BirliÄŸini arabulucu olmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Ã–te yandan Tshisekedi, Ã¼lkeyi istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmakla suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Kabila'yÄ± protesto iÃ§in halkÄ± bugÃ¼n dÃ¼zenlenecek yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe davet etti.
Yeni BaÅŸbakan Tshibala, muhalefetteki Demokrasi ve Sosyal Ä°lerleme iÃ§in Birlik Partisinin (UDPS) eski Ã¼yelerinden biriydi ancak bazÄ± muhaliflerin tek Ã§atÄ± altÄ±nda birleÅŸmesiyle oluÅŸan ittifakÄ±n Tshisekedi'yi baÅŸkan seÃ§mesine itirazÄ± sonucu partisinden ihraÃ§ edilmiÅŸti.
Ãœlkede 2016 sonuna kadar yerel, genel ve devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi iÃ§in sandÄ±k kurulmasÄ± bekleniyordu fakat geÃ§en kasÄ±mda yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi mali sorunlar nedeniyle ertelenmiÅŸti.
Kabila, seÃ§imin dÃ¼zenlenebilmesi iÃ§in ekimde muhalefetin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle iktidar arasÄ±nda dÃ¼zenlenen ilk diyalog sÃ¼recine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in UDPS partisinden ihraÃ§ edilen Badibanga'yÄ± kasÄ±m ayÄ±nda baÅŸbakan olarak atamÄ±ÅŸtÄ±.
Diyalog sÃ¼recine katÄ±lmayan muhalefetin diÄŸer kÄ±smÄ± ise Katolik Kilisesinin arabuluculuÄŸu sayesinde iktidarla diyalog kurmayÄ± kabul etmiÅŸti. GeÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda iktidarla muhalefet arasÄ±nda baÅŸlatÄ±lan diyalog sÃ¼reci, imzalanan siyasi bir anlaÅŸmayla sonuÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.
AnlaÅŸmaya gÃ¶re, devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi, genel ve yerel seÃ§imlerin bu yÄ±lÄ±n sonunda dÃ¼zenlenmesi, seÃ§imlere kadar Ã¼lkeyi, muhalefet ve iktidardan oluÅŸan geÃ§iÅŸ hÃ¼kÃ¼metinin yÃ¶netmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Seibert, "Suriye'deki ihtilafÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä± ve istikrar saÄŸlayÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, sÃ¼rekli olarak Esed'in baÅŸta kalmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olamaz" dedi
Slovenya BaÅŸbakanÄ± Cerar, "Bosna Hersek'in AB ve NATO Ã¼yelik sÃ¼recini en baÅŸÄ±ndan bu yana destekliyoruz. Hepimiz bÃ¼yÃ¼k AB ailesinin bir parÃ§asÄ±yÄ±z" dedi
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, Esed ile diyalog Ã¶neren cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Devlet BaÅŸkanÄ± Kabila, muhalif Bruno Tshibala Nzenze'yi baÅŸbakan olarak atadÄ±
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