14:18, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Kilis'te tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± operasyonu





Suriye uyruklu kiÅŸinin evinde Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlere ait 82 parÃ§a tarihi eser ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kilis'te Suriye uyruklu kiÅŸinin evinde Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlere ait 82 parÃ§a tarihi eser ele geÃ§irildi. ValiliÄŸin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, kent merkezinde yaÅŸayan bir kiÅŸinin tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± istihbaratÄ±nÄ± aldÄ±. Bunun Ã¼zerine kimliÄŸi aÃ§Ä±klanmayan Suriye uyruklu kiÅŸinin evine operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, yurda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan sokulan tarihi 74 gÃ¼mÃ¼ÅŸ sikke, 4 yÃ¼zÃ¼k ve iÅŸlemeli 4 taÅŸ ele geÃ§irdi. Olayla ilgili Suriye uyruklu kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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