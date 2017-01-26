14:26, 10 Nisan 2017 Pazartesi

SeÃ§im gÃ¼venlik tedbirleri aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, halk oylamasÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin 251 bin 788 emniyet ile 128 bin 445 jandarma personelinin gÃ¶revlendirildiÄŸini belirterek, "AyrÄ±ca 26 ilde 51 bin 148 gÃ¼venlik korucusu, 18 bin 675 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ gÃ¼venlik korucusu da halk oylamasÄ± iÃ§in gÃ¶revlendirilmiÅŸlerdir. Ä°laveten 6 bin Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli ihtiyaÃ§ olmasÄ± halinde takviye kuvvet olarak planlanmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi..

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, referanduma iliÅŸkin alÄ±nan gÃ¼venlik tedbirlerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Soylu, "Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan bildirilecek enerji ile ilgili kritik tesislerin, trafo merkezlerinin korunmasÄ± iÃ§in 3 bin 476 devriye olmak Ã¼zere 9 bin 674 jandarma personeli, 3 bin 260 ekip olmak Ã¼zere 8 bin Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personeli gÃ¶revlendirilmiÅŸtir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.