SeÃ§im gÃ¼venlik tedbirleri aÃ§Ä±klandÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, halk oylamasÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin 251 bin 788 emniyet ile 128 bin 445 jandarma personelinin gÃ¶revlendirildiÄŸini belirterek, "AyrÄ±ca 26 ilde 51 bin 148 gÃ¼venlik korucusu, 18 bin 675 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ gÃ¼venlik korucusu da halk oylamasÄ± iÃ§in gÃ¶revlendirilmiÅŸlerdir. Ä°laveten 6 bin Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli ihtiyaÃ§ olmasÄ± halinde takviye kuvvet olarak planlanmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi..
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, referanduma iliÅŸkin alÄ±nan gÃ¼venlik tedbirlerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Soylu, "Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan bildirilecek enerji ile ilgili kritik tesislerin, trafo merkezlerinin korunmasÄ± iÃ§in 3 bin 476 devriye olmak Ã¼zere 9 bin 674 jandarma personeli, 3 bin 260 ekip olmak Ã¼zere 8 bin Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personeli gÃ¶revlendirilmiÅŸtir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Urla MenteÅŸ'teki ATAT Askeri EÄŸitim KampÄ±'ndan yola Ã§Ä±kan birlikleri durduran polislere baÅŸarÄ± belgesi verildi
Eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ArÄ±nÃ§'a yÃ¶nelik suikast iddialarÄ±yla baÅŸlatÄ±lan ve Seferberlik BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "kozmik odalarÄ±nda" gÃ¼nlerce sÃ¼ren aramalarla devam eden soruÅŸturmanÄ±n hakim ve savcÄ±larÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, halk oylamasÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin 251 bin 788 emniyet ile 128 bin 445 jandarma personelinin gÃ¶revlendirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye uyruklu kiÅŸinin evinde Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlere ait 82 parÃ§a tarihi eser ele geÃ§irildi
SabancÄ± Holding'in 13 yÄ±l Ã¶nce vefat eden YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± SakÄ±p SabancÄ±, kabri baÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle anÄ±ldÄ±
Malatya, ElazÄ±ÄŸ, AdÄ±yaman, Tunceli ve BingÃ¶l'de zirai don riski bulunuyor
Ä°stanbul trafiÄŸini rahatlatmak amacÄ±yla hazÄ±rlanan 3 KatlÄ± BÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul TÃ¼neli Projesi'nin etÃ¼t, proje ve mÃ¼hendislik hizmetleri ihalesinde en yÃ¼ksek puanÄ± YÃ¼ksel Proje UluslararasÄ± AÅž aldÄ±
FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 114'Ã¼ tutuklu 149 polis hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
Ãœlke genelinde 3-10 Nisan arasÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonlarda 33'Ã¼ Ã¶lÃ¼, 8'i saÄŸ, 2'si teslim olmak Ã¼zere 43 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
ÅžÄ±rnak, Ä°dil, Cizre ve Silopi'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± tamamen kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Mersin'de FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aralarÄ±nda ihraÃ§ edilenlerin de bulunduÄŸu, deÄŸiÅŸik kurum ve kuruluÅŸlarda Ã§alÄ±ÅŸan 30 ÅŸÃ¼pheliden 23'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FETÃ–'nÃ¼n askeri yargÄ±daki yapÄ±lanmasÄ±nÄ± oluÅŸturduklarÄ± gerekÃ§esiyle 33 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame dÃ¼zenleyerek, mahkemeye gÃ¶nderdi Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki olaylara iliÅŸkin 150 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda oy verme iÅŸlemleri tamamlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, esnafÄ±n vergi borÃ§larÄ±na yapÄ±landÄ±rma geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±