Fransa'dan Esed ile diyalog önerisine tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak bazı adayların Suriye’de Beşşar Esed ile diyaloğa girilmesi yolunda yaptığı önerilere tepki gösterdi.
“France inter” radyo kanalına konuşan Ayrault, cumhurbaşkanı adayları François Fillon, Marine Le Pen ve Jean Luc Melenchon’un Esed ile diyalog önerisine karşı çıktı.
Şam yönetimi için "alçak rejim" diyen Ayrault, "Esed ile diyalog önerenler haksız ve gerçeği görmüyorlar." ifadesini kullandı.
Şam rejiminin kimyasal silah kullandığına ilişkin hiçbir şüphe duymadıklarını kaydeden Ayrault, ABD’nin son misillemesini de bu nedenle desteklediklerini söyledi.
Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson ile dün görüştüğünü belirten Ayrault, "Bu görüşmede, Suriye’de DEAŞ’a yönelik operasyonlar sürerken, diğer taraftan da ülkenin geleceğiyle ilgili müzakerelerin paralel bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdim." diye konuştu.
Ayrault, Rusya’nın da desteğini alarak Esed rejimine alternatif bir yönetim bulunmasına destek verdiklerini sözlerine ekledi.
Ayrault, İtalya’nın G7 dönem başkanı olması sebebiyle Lucca kentinde bugün ve yarın gerçekleşecek G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına katılacak. Toplantıda terör ve Suriye konuları da öncelikli gündem olarak ele alacak.
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Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, Esed ile diyalog öneren cumhurbaşkanı adaylarına tepki gösterdi
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