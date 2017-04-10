GÃ¼ncelleme: 15:34, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Darbecileri durduran polislere baÅŸarÄ± belgesi





FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Urla MenteÅŸ'teki ATAT Askeri EÄŸitim KampÄ±'ndan yola Ã§Ä±kan birlikleri durduran polislere baÅŸarÄ± belgesi verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼nÂ darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±ndaÂ UrlaÂ MenteÅŸ'tekiÂ ATAT Askeri EÄŸitim KampÄ±'ndan Ã§Ä±kan birliklerinÂ Ä°zmir'e gidiÅŸlerini engelleyenÂ polisÂ memurlarÄ±naÂ baÅŸarÄ± belgesiÂ verildi. Polis HaftasÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda Urla KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nda 15 Temmuz'da darbe giriÅŸimine katÄ±lmak Ã¼zere yola Ã§Ä±kan askeri birlikleri engelleyen polis memurlarÄ± iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rende Kaymakam Murat Sefa DemiryÃ¼rek, Urla Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ OÄŸuzhan Åžahin ve Emniyet Amiri Bekir Ã–nsal ile operasyonda gÃ¶revli polis memurlarÄ±na baÅŸarÄ± belgelerini verdi. DemiryÃ¼rek, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda ilÃ§e sÄ±nÄ±rlarÄ±nda bulunan MenteÅŸ ATAT Askeri EÄŸitim KampÄ±'ndan darbeye katÄ±lmak Ã¼zere hareket eden birliklerin Ä°zmir merkezine gitmesinin Ã¶nlenmesinde gÃ¶sterdikleri gayret, fedakarlÄ±k ve Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ± dolayÄ±sÄ±yla polis memurlarÄ±nÄ±n 657 SayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunu'nun ilgili maddesi gereÄŸince baÅŸarÄ± belgesi ile taltif edildiÄŸini kaydetti. DemiryÃ¼rek, "KahramanlarÄ±mÄ±za gÃ¶sterdikleri Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ± dolayÄ±sÄ±yla milletÃ§e minnettarÄ±z. 700 kiÅŸilik grup Ä°zmir'e ulaÅŸsaydÄ± Ã§ok vahim olaylar yaÅŸanabilirdi. Kahraman polislerimize hepimiz adÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyorum." dedi. Polislerle bir sÃ¼re sohbet eden DemiryÃ¼rek gÃ¼nÃ¼n anÄ±sÄ±na fotoÄŸraf Ã§ektirdi.

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